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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
1
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692198
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает мощность и стиль. Благодаря производительности 800 м?/ч она легко справляется с любыми запахами на кухне — даже когда вы готовите несколько блюд одновременно. Металл и стекло придают устройству современный вид и долговечность, а сенсорное управление делает использование по-настоящему удобным.
Вытяжка работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции — выбирайте то, что подходит именно вашей кухне. Жировой и угольный фильтры обеспечивают двойную степень очистки воздуха, поддерживая свежесть в доме каждый день. Несмотря на впечатляющую мощность, уровень шума составляет всего 52 дБ — ваш комфорт не будет нарушен даже во время длительной работы.
Благодаря встроенному освещению рабочая зона всегда будет под надежным светом, а продуманная конструкция делает установку простой и незаметной. Один уровень мощности — просто и эффективно для ежедневного использования. 150-миллиметровый воздуховод гарантирует быстрый отвод воздуха и свежий микроклимат.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает мощность и стиль. Благодаря производительности 800 м?/ч она легко справляется с любыми запахами на кухне — даже когда вы готовите несколько блюд одновременно. Металл и стекло придают устройству современный вид и долговечность, а сенсорное управление делает использование по-настоящему удобным.
Вытяжка работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции — выбирайте то, что подходит именно вашей кухне. Жировой и угольный фильтры обеспечивают двойную степень очистки воздуха, поддерживая свежесть в доме каждый день. Несмотря на впечатляющую мощность, уровень шума составляет всего 52 дБ — ваш комфорт не будет нарушен даже во время длительной работы.
Благодаря встроенному освещению рабочая зона всегда будет под надежным светом, а продуманная конструкция делает установку простой и незаметной. Один уровень мощности — просто и эффективно для ежедневного использования. 150-миллиметровый воздуховод гарантирует быстрый отвод воздуха и свежий микроклимат.
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