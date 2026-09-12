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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см

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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
1
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692198
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
1
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
272x796x285
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х32х30
Вес, кг.
6.3

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает мощность и стиль. Благодаря производительности 800 м?/ч она легко справляется с любыми запахами на кухне — даже когда вы готовите несколько блюд одновременно. Металл и стекло придают устройству современный вид и долговечность, а сенсорное управление делает использование по-настоящему удобным. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции — выбирайте то, что подходит именно вашей кухне. Жировой и угольный фильтры обеспечивают двойную степень очистки воздуха, поддерживая свежесть в доме каждый день. Несмотря на впечатляющую мощность, уровень шума составляет всего 52 дБ — ваш комфорт не будет нарушен даже во время длительной работы. Благодаря встроенному освещению рабочая зона всегда будет под надежным светом, а продуманная конструкция делает установку простой и незаметной. Один уровень мощности — просто и эффективно для ежедневного использования. 150-миллиметровый воздуховод гарантирует быстрый отвод воздуха и свежий микроклимат.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GN, 60 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
1
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
272x796x285
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает мощность и стиль. Благодаря производительности 800 м?/ч она легко справляется с любыми запахами на кухне — даже когда вы готовите несколько блюд одновременно. Металл и стекло придают устройству современный вид и долговечность, а сенсорное управление делает использование по-настоящему удобным. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции — выбирайте то, что подходит именно вашей кухне. Жировой и угольный фильтры обеспечивают двойную степень очистки воздуха, поддерживая свежесть в доме каждый день. Несмотря на впечатляющую мощность, уровень шума составляет всего 52 дБ — ваш комфорт не будет нарушен даже во время длительной работы. Благодаря встроенному освещению рабочая зона всегда будет под надежным светом, а продуманная конструкция делает установку простой и незаметной. Один уровень мощности — просто и эффективно для ежедневного использования. 150-миллиметровый воздуховод гарантирует быстрый отвод воздуха и свежий микроклимат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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