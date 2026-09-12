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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691867
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Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting органично впишется в современную кухню, не привлекая лишнего внимания благодаря серебристому цвету и лаконичному дизайну. Высокая производительность — 950 м?/ч — справится даже с интенсивной готовкой и быстро избавит от запахов. Металлический корпус гарантирует надёжность и долговечность. Выберите одну из трёх скоростей — это легко сделать с помощью понятного механического управления. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а встроенное освещение улучшает обзор рабочей зоны. Благодаря низкому уровню шума в 50 дБ вытяжка работает тихо и не мешает общению. Возможность работы в режиме отвода или циркуляции делает её универсальным решением для любой кухни. Диаметр воздуховода 150 мм подходит для стабильной работы агрегата. Мощность 240 Вт обеспечивает качественную вытяжку при умеренном энергопотреблении.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting органично впишется в современную кухню, не привлекая лишнего внимания благодаря серебристому цвету и лаконичному дизайну. Высокая производительность — 950 м?/ч — справится даже с интенсивной готовкой и быстро избавит от запахов. Металлический корпус гарантирует надёжность и долговечность. Выберите одну из трёх скоростей — это легко сделать с помощью понятного механического управления. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а встроенное освещение улучшает обзор рабочей зоны. Благодаря низкому уровню шума в 50 дБ вытяжка работает тихо и не мешает общению. Возможность работы в режиме отвода или циркуляции делает её универсальным решением для любой кухни. Диаметр воздуховода 150 мм подходит для стабильной работы агрегата. Мощность 240 Вт обеспечивает качественную вытяжку при умеренном энергопотреблении.
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