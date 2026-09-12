Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 X
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6975 X
Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни. Фронтальная панель из стекла. Вытяжка со стеклянной панелью привносит в дизайн помещения особую эстетику. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке и управлении.
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