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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691845
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Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 N
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — союз стиля и мощности. Элегантный чёрный корпус с сочетанием металла и стекла отлично впишется в современный интерьер. Благодаря высокой производительности 950 м?/ч, вытяжка быстро избавит кухню даже от сильных запахов после готовки. Три скорости легко подстраиваются под ваши кулинарные эксперименты — управление механическое и интуитивно понятное. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы, сохраняя свежесть воздуха. Вытяжка работает в режиме отвода или циркуляции, а экономичная потребляемая мощность 240 Вт снизит траты на электричество. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают свободу монтажа в любых условиях. Вес 7,5 кг делает установку простой и удобной.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — союз стиля и мощности. Элегантный чёрный корпус с сочетанием металла и стекла отлично впишется в современный интерьер. Благодаря высокой производительности 950 м?/ч, вытяжка быстро избавит кухню даже от сильных запахов после готовки. Три скорости легко подстраиваются под ваши кулинарные эксперименты — управление механическое и интуитивно понятное. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы, сохраняя свежесть воздуха. Вытяжка работает в режиме отвода или циркуляции, а экономичная потребляемая мощность 240 Вт снизит траты на электричество. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают свободу монтажа в любых условиях. Вес 7,5 кг делает установку простой и удобной.
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