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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N - фото 1
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N - фото 3
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
полновстраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
144
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N - фото 3
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691814
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
полновстраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
144
Количество скоростей
3
Уровень шума
55
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
52x22.6x28см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х32
Вес, кг.
5.9

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N

Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Управление «Touch Control». Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления. Оптимально для модулей 60 см. Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6690 N




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
полновстраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
144
Количество скоростей
3
Уровень шума
55
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Развернуть
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
52x22.6x28см
Страна производитель
Китай
Описание
Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Управление «Touch Control». Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления. Оптимально для модулей 60 см. Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях.
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