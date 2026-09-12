Top.Mail.Ru
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN - фото 1
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691826
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
23.5x79.5x28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х32х31
Вес, кг.
6.3

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting с лёгкостью справится даже с интенсивной готовкой. Компактная и лаконичная, она гармонично вписывается в любой интерьер. Металлический корпус в стильном чёрном цвете эффектно смотрится и прост в уходе. Производительность 950 куб.м час позволяет быстро и эффективно очищать воздух даже на просторной кухне. Три скорости — для максимального комфорта в любых кулинарных сценариях. Управление механическое: быстро, интуитивно, ничто не отвлекает от готовки. Работает в режимах отвода и рециркуляции, так что её можно установить там, где удобно именно вам. Качественные жировой и угольный фильтры — свежесть и отсутствие запахов гарантированы. Мощность 240 Вт обеспечивает уверенное всасывание, а тихая работа на уровне 52 дБ сохраняет уютную атмосферу дома. С встроенным освещением каждая деталь блюда всегда под контролем. Korting — ваш надёжный помощник на кухне для свежего воздуха без лишнего шума.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Габаритные размеры
23.5x79.5x28
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting с лёгкостью справится даже с интенсивной готовкой. Компактная и лаконичная, она гармонично вписывается в любой интерьер. Металлический корпус в стильном чёрном цвете эффектно смотрится и прост в уходе. Производительность 950 куб.м час позволяет быстро и эффективно очищать воздух даже на просторной кухне. Три скорости — для максимального комфорта в любых кулинарных сценариях. Управление механическое: быстро, интуитивно, ничто не отвлекает от готовки. Работает в режимах отвода и рециркуляции, так что её можно установить там, где удобно именно вам. Качественные жировой и угольный фильтры — свежесть и отсутствие запахов гарантированы. Мощность 240 Вт обеспечивает уверенное всасывание, а тихая работа на уровне 52 дБ сохраняет уютную атмосферу дома. С встроенным освещением каждая деталь блюда всегда под контролем. Korting — ваш надёжный помощник на кухне для свежего воздуха без лишнего шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...