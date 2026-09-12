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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691826
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Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting с лёгкостью справится даже с интенсивной готовкой. Компактная и лаконичная, она гармонично вписывается в любой интерьер. Металлический корпус в стильном чёрном цвете эффектно смотрится и прост в уходе.
Производительность 950 куб.м час позволяет быстро и эффективно очищать воздух даже на просторной кухне. Три скорости — для максимального комфорта в любых кулинарных сценариях. Управление механическое: быстро, интуитивно, ничто не отвлекает от готовки. Работает в режимах отвода и рециркуляции, так что её можно установить там, где удобно именно вам.
Качественные жировой и угольный фильтры — свежесть и отсутствие запахов гарантированы. Мощность 240 Вт обеспечивает уверенное всасывание, а тихая работа на уровне 52 дБ сохраняет уютную атмосферу дома. С встроенным освещением каждая деталь блюда всегда под контролем.
Korting — ваш надёжный помощник на кухне для свежего воздуха без лишнего шума.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting с лёгкостью справится даже с интенсивной готовкой. Компактная и лаконичная, она гармонично вписывается в любой интерьер. Металлический корпус в стильном чёрном цвете эффектно смотрится и прост в уходе.
Производительность 950 куб.м час позволяет быстро и эффективно очищать воздух даже на просторной кухне. Три скорости — для максимального комфорта в любых кулинарных сценариях. Управление механическое: быстро, интуитивно, ничто не отвлекает от готовки. Работает в режимах отвода и рециркуляции, так что её можно установить там, где удобно именно вам.
Качественные жировой и угольный фильтры — свежесть и отсутствие запахов гарантированы. Мощность 240 Вт обеспечивает уверенное всасывание, а тихая работа на уровне 52 дБ сохраняет уютную атмосферу дома. С встроенным освещением каждая деталь блюда всегда под контролем.
Korting — ваш надёжный помощник на кухне для свежего воздуха без лишнего шума.
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