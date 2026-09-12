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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
135
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691830
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — ваш надежный помощник для чистого и свежего воздуха на кухне. При весе всего 5,24 кг она не займёт много места и отлично впишется даже в небольшое пространство. Благодаря высокой производительности 550 м? в час легко справится с любыми запахами приготовления. Два режима работы — отвод и циркуляция — позволяют подобрать оптимальное решение для вашей кухни.
Простой механический контроль и два уровня скорости делают управление вытяжкой максимально удобным. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, чтобы воздух оставался свежим, а механическое управление приятно порадует своей надёжностью. Металлический корпус в классическом белом цвете впишется в любой интерьер. Вытяжка Korting оснащена освещением, что обеспечивает дополнительный комфорт во время приготовления. Большой диаметр воздуховодов — 120 мм и 150 мм — позволяет свободно выбирать схему монтажа. Уровень шума всего 54 дБ делает вытяжку практически незаметной во время работы. Мощность 135 Вт гарантирует экономичный расход энергии.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — ваш надежный помощник для чистого и свежего воздуха на кухне. При весе всего 5,24 кг она не займёт много места и отлично впишется даже в небольшое пространство. Благодаря высокой производительности 550 м? в час легко справится с любыми запахами приготовления. Два режима работы — отвод и циркуляция — позволяют подобрать оптимальное решение для вашей кухни.
Простой механический контроль и два уровня скорости делают управление вытяжкой максимально удобным. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, чтобы воздух оставался свежим, а механическое управление приятно порадует своей надёжностью. Металлический корпус в классическом белом цвете впишется в любой интерьер. Вытяжка Korting оснащена освещением, что обеспечивает дополнительный комфорт во время приготовления. Большой диаметр воздуховодов — 120 мм и 150 мм — позволяет свободно выбирать схему монтажа. Уровень шума всего 54 дБ делает вытяжку практически незаметной во время работы. Мощность 135 Вт гарантирует экономичный расход энергии.
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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