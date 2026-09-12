Top.Mail.Ru
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN - фото 2
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
135
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691830
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
135
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
56х34х26
Вес, кг.
6.5

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — ваш надежный помощник для чистого и свежего воздуха на кухне. При весе всего 5,24 кг она не займёт много места и отлично впишется даже в небольшое пространство. Благодаря высокой производительности 550 м? в час легко справится с любыми запахами приготовления. Два режима работы — отвод и циркуляция — позволяют подобрать оптимальное решение для вашей кухни. Простой механический контроль и два уровня скорости делают управление вытяжкой максимально удобным. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, чтобы воздух оставался свежим, а механическое управление приятно порадует своей надёжностью. Металлический корпус в классическом белом цвете впишется в любой интерьер. Вытяжка Korting оснащена освещением, что обеспечивает дополнительный комфорт во время приготовления. Большой диаметр воздуховодов — 120 мм и 150 мм — позволяет свободно выбирать схему монтажа. Уровень шума всего 54 дБ делает вытяжку практически незаметной во время работы. Мощность 135 Вт гарантирует экономичный расход энергии.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
135
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Страна производитель
Турция
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — ваш надежный помощник для чистого и свежего воздуха на кухне. При весе всего 5,24 кг она не займёт много места и отлично впишется даже в небольшое пространство. Благодаря высокой производительности 550 м? в час легко справится с любыми запахами приготовления. Два режима работы — отвод и циркуляция — позволяют подобрать оптимальное решение для вашей кухни. Простой механический контроль и два уровня скорости делают управление вытяжкой максимально удобным. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, чтобы воздух оставался свежим, а механическое управление приятно порадует своей надёжностью. Металлический корпус в классическом белом цвете впишется в любой интерьер. Вытяжка Korting оснащена освещением, что обеспечивает дополнительный комфорт во время приготовления. Большой диаметр воздуховодов — 120 мм и 150 мм — позволяет свободно выбирать схему монтажа. Уровень шума всего 54 дБ делает вытяжку практически незаметной во время работы. Мощность 135 Вт гарантирует экономичный расход энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...