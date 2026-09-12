Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
телескопическая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
146
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691818
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Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GW
Вытяжка Korting KHC 66135 GW изготовлена из качественных материалов. Особая технология производства позволяет снизить уровень шума в процессе работы. В конструкции модели есть сменный угольный фильтр, который характеризуется высокой абсорбцией и предназначен для поглощения запахов. Фронтальная панель из жаропрочного стекла легко очищается мыльным раствором. Вытяжка оснащена жировым фильтром, который изготовлен из алюминия и эффективно защищает двигатель, вентилятор и выводящие трубы от мелких частиц масла. Галогеновые лампы освещения встроены в корпус и характеризуются ярким естественным свечением, который обеспечивает оптимальную видимость в зоне плиты.Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GW оптимальна для газовых и электрических панелей и варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Для активации каждой функции есть кнопочная панель управления. Электронный дисплей отображает на табло выбранные настройки. Три режима с возможностью установки скорости работы вентилятора позволяют использовать вытяжку при приготовлении одного или нескольких блюд.
Вытяжка Korting KHC 66135 GW изготовлена из качественных материалов. Особая технология производства позволяет снизить уровень шума в процессе работы. В конструкции модели есть сменный угольный фильтр, который характеризуется высокой абсорбцией и предназначен для поглощения запахов. Фронтальная панель из жаропрочного стекла легко очищается мыльным раствором. Вытяжка оснащена жировым фильтром, который изготовлен из алюминия и эффективно защищает двигатель, вентилятор и выводящие трубы от мелких частиц масла. Галогеновые лампы освещения встроены в корпус и характеризуются ярким естественным свечением, который обеспечивает оптимальную видимость в зоне плиты.Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GW оптимальна для газовых и электрических панелей и варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Для активации каждой функции есть кнопочная панель управления. Электронный дисплей отображает на табло выбранные настройки. Три режима с возможностью установки скорости работы вентилятора позволяют использовать вытяжку при приготовлении одного или нескольких блюд.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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