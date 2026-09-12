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Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Диаметр воздуховода
120 мм
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688960
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется в современный интерьер и освободит рабочее пространство. Металлический корпус серебристого цвета выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Благодаря высокой производительности — 1500 м? — вытяжка справится даже с интенсивной готовкой на большой кухне. Поддерживаются оба режима работы: отвод и циркуляция, так что можно выбрать подходящий вариант для вашего помещения. Три скорости позволяют регулировать мощность, а механическое управление делает процесс максимально простым. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а встроенное освещение порадует дополнительным комфортом во время готовки. Уровень шума 63 дБ сохраняет тишину в доме, а диаметр воздуховода 120 мм — универсальное решение для подключения.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется в современный интерьер и освободит рабочее пространство. Металлический корпус серебристого цвета выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Благодаря высокой производительности — 1500 м? — вытяжка справится даже с интенсивной готовкой на большой кухне. Поддерживаются оба режима работы: отвод и циркуляция, так что можно выбрать подходящий вариант для вашего помещения. Три скорости позволяют регулировать мощность, а механическое управление делает процесс максимально простым. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а встроенное освещение порадует дополнительным комфортом во время готовки. Уровень шума 63 дБ сохраняет тишину в доме, а диаметр воздуховода 120 мм — универсальное решение для подключения.
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