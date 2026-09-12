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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688966
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — верное решение для тех, кто ценит чистоту и стиль на кухне. Металлический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой интерьер, не привлекая лишнего внимания. Три скорости помогут выбрать идеальный режим для любого блюда — от легкой жарки до интенсивной готовки. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а режимы отвода и циркуляции позволяют установить вытяжку как угодно.
Механическое управление делает управление интуитивным и надёжным. Производительность до 650 м?/ч справится даже с большими объёмами воздуха, а потребляемая мощность всего 140 Вт экономит ваши ресурсы. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — делают установку гибкой. А встроенное освещение обеспечит отличную видимость на рабочей поверхности в любое время суток.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — верное решение для тех, кто ценит чистоту и стиль на кухне. Металлический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой интерьер, не привлекая лишнего внимания. Три скорости помогут выбрать идеальный режим для любого блюда — от легкой жарки до интенсивной готовки. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а режимы отвода и циркуляции позволяют установить вытяжку как угодно.
Механическое управление делает управление интуитивным и надёжным. Производительность до 650 м?/ч справится даже с большими объёмами воздуха, а потребляемая мощность всего 140 Вт экономит ваши ресурсы. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — делают установку гибкой. А встроенное освещение обеспечит отличную видимость на рабочей поверхности в любое время суток.
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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