Top.Mail.Ru
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688966
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
75х33х30
Вес, кг.
6.75

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX

Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — верное решение для тех, кто ценит чистоту и стиль на кухне. Металлический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой интерьер, не привлекая лишнего внимания. Три скорости помогут выбрать идеальный режим для любого блюда — от легкой жарки до интенсивной готовки. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а режимы отвода и циркуляции позволяют установить вытяжку как угодно. Механическое управление делает управление интуитивным и надёжным. Производительность до 650 м?/ч справится даже с большими объёмами воздуха, а потребляемая мощность всего 140 Вт экономит ваши ресурсы. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — делают установку гибкой. А встроенное освещение обеспечит отличную видимость на рабочей поверхности в любое время суток.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Развернуть
Страна производитель
Турция
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — верное решение для тех, кто ценит чистоту и стиль на кухне. Металлический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой интерьер, не привлекая лишнего внимания. Три скорости помогут выбрать идеальный режим для любого блюда — от легкой жарки до интенсивной готовки. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а режимы отвода и циркуляции позволяют установить вытяжку как угодно. Механическое управление делает управление интуитивным и надёжным. Производительность до 650 м?/ч справится даже с большими объёмами воздуха, а потребляемая мощность всего 140 Вт экономит ваши ресурсы. Два диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — делают установку гибкой. А встроенное освещение обеспечит отличную видимость на рабочей поверхности в любое время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 WX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...