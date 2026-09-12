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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688967
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 CX
Кухонная вытяжка Kuppersberg — компактное и стильное решение для современной кухни. Благодаря встраиваемой конструкции она органично дополнит интерьер, а нежный бежевый цвет добавит уюта в ваше пространство. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого блюда — от лёгких закусок до интенсивной жарки. Вытяжка эффективно справляется с очищением воздуха при производительности 650 м?, не оставляя шансов запахам и пару.
Жировой фильтр заботится о чистоте вашей кухни, задерживая капли жира до их оседания на мебели. Работать вытяжкой удобно благодаря надёжному механическому управлению. Два возможных диаметра воздуховода — 120 мм и 150 мм — дают гибкость установки. Яркое встроенное освещение обеспечивает максимальный комфорт во время готовки, а потребляемая мощность 140 Вт делает вытяжку достаточно экономичной даже при частом использовании.
Кухонная вытяжка Kuppersberg — компактное и стильное решение для современной кухни. Благодаря встраиваемой конструкции она органично дополнит интерьер, а нежный бежевый цвет добавит уюта в ваше пространство. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого блюда — от лёгких закусок до интенсивной жарки. Вытяжка эффективно справляется с очищением воздуха при производительности 650 м?, не оставляя шансов запахам и пару.
Жировой фильтр заботится о чистоте вашей кухни, задерживая капли жира до их оседания на мебели. Работать вытяжкой удобно благодаря надёжному механическому управлению. Два возможных диаметра воздуховода — 120 мм и 150 мм — дают гибкость установки. Яркое встроенное освещение обеспечивает максимальный комфорт во время готовки, а потребляемая мощность 140 Вт делает вытяжку достаточно экономичной даже при частом использовании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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