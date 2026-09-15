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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X

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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X - фото 1
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X
8 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х35х27
Вес, кг.
8

Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — идеальное решение для тех, кто ценит пространство и современный стиль. Благодаря компактному весу в 5,52 кг она легко впишется даже в небольшую кухню. Металлический корпус в серебристом цвете выглядит элегантно и современно. Сенсорное управление добавляет удобства — одним легким прикосновением можно сменить одну из двух скоростей, адаптируя работу вытяжки под любые задачи: от быстрого удаления запахов при интенсивной жарке до деликатной циркуляции воздуха. Работает в двух режимах — отвод и циркуляция, так что подойдет даже тем, у кого нет возможности вывести воздуховод на улицу. Производительность 550 м?/ч легко справится с очисткой воздуха в помещениях средней площади, а низкий уровень шума в 52 дБ позволит готовить в тишине. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, делая воздух в доме свежее. Два варианта диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — открывают возможности для установки вытяжки в любом кухонном пространстве. Освещение обеспечит комфорт и хороший обзор даже в вечернее время.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — идеальное решение для тех, кто ценит пространство и современный стиль. Благодаря компактному весу в 5,52 кг она легко впишется даже в небольшую кухню. Металлический корпус в серебристом цвете выглядит элегантно и современно. Сенсорное управление добавляет удобства — одним легким прикосновением можно сменить одну из двух скоростей, адаптируя работу вытяжки под любые задачи: от быстрого удаления запахов при интенсивной жарке до деликатной циркуляции воздуха. Работает в двух режимах — отвод и циркуляция, так что подойдет даже тем, у кого нет возможности вывести воздуховод на улицу. Производительность 550 м?/ч легко справится с очисткой воздуха в помещениях средней площади, а низкий уровень шума в 52 дБ позволит готовить в тишине. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, делая воздух в доме свежее. Два варианта диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — открывают возможности для установки вытяжки в любом кухонном пространстве. Освещение обеспечит комфорт и хороший обзор даже в вечернее время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X - данный товар вы можете купить по цене 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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