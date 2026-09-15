Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — идеальное решение для тех, кто ценит пространство и современный стиль. Благодаря компактному весу в 5,52 кг она легко впишется даже в небольшую кухню. Металлический корпус в серебристом цвете выглядит элегантно и современно. Сенсорное управление добавляет удобства — одним легким прикосновением можно сменить одну из двух скоростей, адаптируя работу вытяжки под любые задачи: от быстрого удаления запахов при интенсивной жарке до деликатной циркуляции воздуха. Работает в двух режимах — отвод и циркуляция, так что подойдет даже тем, у кого нет возможности вывести воздуховод на улицу. Производительность 550 м?/ч легко справится с очисткой воздуха в помещениях средней площади, а низкий уровень шума в 52 дБ позволит готовить в тишине. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, делая воздух в доме свежее. Два варианта диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — открывают возможности для установки вытяжки в любом кухонном пространстве. Освещение обеспечит комфорт и хороший обзор даже в вечернее время.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 120 руб.2280 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X
-
В наличииЦена 10 110 руб.2528 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6617 GN
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 W
-
В наличииЦена 11 050 руб.2763 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 X
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW
-
В наличииЦена 15 720 руб.3930 руб. в СплитПолновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9828 GN
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW
-
В наличииЦена 20 710 руб.5178 руб. в СплитПолновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW
-
В наличииЦена 21 180 руб.5295 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHC 9877 N
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X