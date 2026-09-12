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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX

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Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX - фото 1
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
185
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
600
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691841
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
185
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
600
Уровень шума
0
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
17.2x60x29.2-47.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х38х21
Вес, кг.
7.4

Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает стильный серебристый дизайн с высокой эффективностью. Корпус из металла и стекла прочен и современен, органично впишется в любую кухню. Благодаря двум скоростям вытяжка легко адаптируется под нужный режим: быстро очищает воздух или работает деликатно и экономично. Производительность 600 м?/ч легко справляется с запахами даже после масштабной готовки. Возможность работы в режимах отвода и циркуляции позволяет выбрать оптимальное решение для вашей кухни. Благодаря компактному весу 6,86 кг и диаметр воздуховода 120 мм монтаж не доставит хлопот. Механическое управление — просто и надёжно, а наличие освещения делает рабочую зону более комфортной. Жировой фильтр эффективно задерживает частички, поддерживая чистоту. Мощность 185 Вт гарантирует уверенную производительность без лишнего расхода электроэнергии.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
185
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
600
Уровень шума
0
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Габаритные размеры
17.2x60x29.2-47.2
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает стильный серебристый дизайн с высокой эффективностью. Корпус из металла и стекла прочен и современен, органично впишется в любую кухню. Благодаря двум скоростям вытяжка легко адаптируется под нужный режим: быстро очищает воздух или работает деликатно и экономично. Производительность 600 м?/ч легко справляется с запахами даже после масштабной готовки. Возможность работы в режимах отвода и циркуляции позволяет выбрать оптимальное решение для вашей кухни. Благодаря компактному весу 6,86 кг и диаметр воздуховода 120 мм монтаж не доставит хлопот. Механическое управление — просто и надёжно, а наличие освещения делает рабочую зону более комфортной. Жировой фильтр эффективно задерживает частички, поддерживая чистоту. Мощность 185 Вт гарантирует уверенную производительность без лишнего расхода электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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