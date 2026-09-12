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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
185
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
600
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691842
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Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GNX
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting органично впишется даже в компактное помещение, не перегружая кухню лишними деталями. Металлический корпус, дополненный стеклянными элементами, придаёт устройству современный серебристый облик и долговечность. Благодаря механическому управлению и двум скоростям вы легко выберете оптимальный режим для любого блюда.
Мощность 185 Вт и высокая производительность — до 600 м?/ч — быстро очищают воздух от запахов даже после жарки или тушения. Устройство работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции, так что вытяжка подойдёт для любых вариантов монтажа. Надёжный жировой фильтр справляется с защитой внутренних элементов. В наличии подсветка, делающая рабочую зону максимально удобной. Лёгкая и компактная — всего 6,86 кг, длина электрошнура 60 см позволяет гибко выбрать место для подключения к сети.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting органично впишется даже в компактное помещение, не перегружая кухню лишними деталями. Металлический корпус, дополненный стеклянными элементами, придаёт устройству современный серебристый облик и долговечность. Благодаря механическому управлению и двум скоростям вы легко выберете оптимальный режим для любого блюда.
Мощность 185 Вт и высокая производительность — до 600 м?/ч — быстро очищают воздух от запахов даже после жарки или тушения. Устройство работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции, так что вытяжка подойдёт для любых вариантов монтажа. Надёжный жировой фильтр справляется с защитой внутренних элементов. В наличии подсветка, делающая рабочую зону максимально удобной. Лёгкая и компактная — всего 6,86 кг, длина электрошнура 60 см позволяет гибко выбрать место для подключения к сети.
Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GNX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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