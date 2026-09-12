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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688961
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
42
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
25х70х28.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х33х30
Вес, кг.
9

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX

Встраиваемая вытяжка — выбор тех, кто хочет максимально задекорировать технику, или владельцев маленькой кухни. Тип встраивания: в шкаф. Обратите внимание на цветовые сочетания модели Kuppersberg INLINEA 70 LX, чтобы органично вписать ее в свою квартиру. Оттенок корпуса: нержавеющая сталь. Благодаря лампочкам, которые расположены на нем, можно освещать плиту и столешницу рядом, чтобы готовить было еще проще и приятнее. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому загрязнения удаляются из комнаты и перенаправляются в воздуховод, при этом можно очистить воздух и использовать повторно за счет возвращения его в помещение. Количество скоростей в этой модели: 3 шт. При этом максимальная производительность составляет 650 куб.м./ч. Для качественной очистки, дезодорирования воздуха и удаления пара, пыли, разного размера частиц (например, капли жира, гарь) используются специальные фильтры: жироулавливающий. Количество этих фильтров: 1 шт. Чтобы они работали в полную силу, включайте разнообразные опции, которые добавили производители. Механическое управление привычно и понятно большинству пользователей, поэтому с такой техникой найдут общий язык люди разных возрастов. Для выбора и переключения скоростей используются следующие элементы: кнопочные.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLINEA 70 LX




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
42
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Габаритные размеры
25х70х28.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая вытяжка — выбор тех, кто хочет максимально задекорировать технику, или владельцев маленькой кухни. Тип встраивания: в шкаф. Обратите внимание на цветовые сочетания модели Kuppersberg INLINEA 70 LX, чтобы органично вписать ее в свою квартиру. Оттенок корпуса: нержавеющая сталь. Благодаря лампочкам, которые расположены на нем, можно освещать плиту и столешницу рядом, чтобы готовить было еще проще и приятнее. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому загрязнения удаляются из комнаты и перенаправляются в воздуховод, при этом можно очистить воздух и использовать повторно за счет возвращения его в помещение. Количество скоростей в этой модели: 3 шт. При этом максимальная производительность составляет 650 куб.м./ч. Для качественной очистки, дезодорирования воздуха и удаления пара, пыли, разного размера частиц (например, капли жира, гарь) используются специальные фильтры: жироулавливающий. Количество этих фильтров: 1 шт. Чтобы они работали в полную силу, включайте разнообразные опции, которые добавили производители. Механическое управление привычно и понятно большинству пользователей, поэтому с такой техникой найдут общий язык люди разных возрастов. Для выбора и переключения скоростей используются следующие элементы: кнопочные.
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Доставка
Отзывы


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