Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GB

Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Фронтальная панель из стекла. Вытяжка, выполненная из стекла это особенная деталь кухонного интерьера, которая не только выполняет свои прямые функциональные обязанности, но и привносит в дизайн помещения особую эстетику, проявляющуюся в оригинальной форме и исходном материале высокого качества. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке. Электронное кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при нажатии кнопок, которые активируют выбранную вами скорость. Также вытяжка оснащена электронным дисплеем, который отражает на табло выбранный режим. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Настенный монтаж. Данные вытяжки монтируются к стене, поэтому декоративное оформление данного элемента интерьера должно соответствовать дизайну мебели и окружающей обстановки. Из-за некоторого сходства их с каминными дымоходами, их также называют «вытяжки каминного типа». Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов.