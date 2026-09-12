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Характеристики
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
130
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688949
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black
Стильная встраиваемая вытяжка Kuppersberg органично впишется в современную кухню благодаря лаконичному черному цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощность 130 Вт и производительность до 950 м? обеспечивают быстрый воздухообмен даже в просторных помещениях — уют без лишних запахов. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим работы, а жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения. Вытяжка поддерживает оба режима — отвод и циркуляцию, так что её легко вписать в любую планировку. Сенсорное управление делает использование особенно удобным, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт при готовке. Уровень шума всего 62 дБ не потревожит домашнюю атмосферу, а диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает высокую эффективность работы.
Стильная встраиваемая вытяжка Kuppersberg органично впишется в современную кухню благодаря лаконичному черному цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощность 130 Вт и производительность до 950 м? обеспечивают быстрый воздухообмен даже в просторных помещениях — уют без лишних запахов. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим работы, а жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения. Вытяжка поддерживает оба режима — отвод и циркуляцию, так что её легко вписать в любую планировку. Сенсорное управление делает использование особенно удобным, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт при готовке. Уровень шума всего 62 дБ не потревожит домашнюю атмосферу, а диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает высокую эффективность работы.
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