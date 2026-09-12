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Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG

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Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 1
Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 2
Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 3
Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 4
Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 5
Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 6
Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 1
  • Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 2
  • Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 3
  • Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 4
  • Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 5
  • Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 6
  • Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691545
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х20
Вес, кг.
5

Описание товара Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG

Циркулярная пила AEG KS12-1 4935472006 используется для распила древесины различных пород. Мощный щеточный двигатель обеспечивает оптимальную производительность . Возможна регулировка наклона диска в диапазоне 0-45°. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска. Возможность подключения пылесоса. Удобная регулировка рабочего положения. Литой кожух для защиты оператора от стружки и пыли. Эластичное покрытие рукоятки с микротекстурой - для комфортной работы.



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Отзывы о товаре Циркулярная пила KS12-1 4935472006 AEG




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Развернуть
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярная пила AEG KS12-1 4935472006 используется для распила древесины различных пород. Мощный щеточный двигатель обеспечивает оптимальную производительность . Возможна регулировка наклона диска в диапазоне 0-45°. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска. Возможность подключения пылесоса. Удобная регулировка рабочего положения. Литой кожух для защиты оператора от стружки и пыли. Эластичное покрытие рукоятки с микротекстурой - для комфортной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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