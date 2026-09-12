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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
800
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.08
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
нет
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690417
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руководство по эксплуатации, отпариватель, резервуар для воды, мерный стакан
Мощность, Вт
800
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.08
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
нет
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габаритные размеры), см
20х17.5х8.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х12
Вес, кг.
1
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9216
Ручной отпариватель КТ-9216 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. Отпариватель приведёт в порядок вещи быстро и в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке или верёвке. Под действием пара ткань не растягивается и не сжимается, приобретает объёмность и эластичность. В отпаривателе КТ-9216 управление процессом подачи пара осуществляется с помощью одной кнопки на ручке прибора. Благодаря мощному потоку пара разглаживаются даже те вещи, которые обычно не гладят — платья со сложной структурой, шубы, дублёнки или куртки.
руководство по эксплуатации, отпариватель, резервуар для воды, мерный стакан
Мощность, Вт
800
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.08
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
нет
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габаритные размеры), см
20х17.5х8.1
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель КТ-9216 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. Отпариватель приведёт в порядок вещи быстро и в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке или верёвке. Под действием пара ткань не растягивается и не сжимается, приобретает объёмность и эластичность. В отпаривателе КТ-9216 управление процессом подачи пара осуществляется с помощью одной кнопки на ручке прибора. Благодаря мощному потоку пара разглаживаются даже те вещи, которые обычно не гладят — платья со сложной структурой, шубы, дублёнки или куртки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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