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Стакан для туалетного ёршика керамический Savol S-TCMTB-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стакан для туалетного ёршика керамический Savol S-TCMTB-1

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Стакан для туалетного ёршика керамический Savol S-TCMTB-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
керамика
Установка (монтаж)
напольный
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 688731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Стакан для туалетного ёршика керамический Savol S-TCMTB-1
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
керамика
Установка (монтаж)
напольный
Цвет
белый
Комплектация
стакан для ершика, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
137х97х97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х10
Вес, г.
460

Описание товара Стакан для туалетного ёршика керамический Savol S-TCMTB-1

Аксессуар для ванной комнаты Savol в современном стиле — лаконичное решение для аккуратного оформления интерьера. Белый цвет выглядит свежо и гармонично сочетается с различными оттенками ванной комнаты, а напольная установка позволяет разместить аксессуар без монтажа на стену. Практичный выбор для современного пространства.

Отзывы о товаре Стакан для туалетного ёршика керамический Savol S-TCMTB-1




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
керамика
Установка (монтаж)
напольный
Цвет
белый
Комплектация
стакан для ершика, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
137х97х97
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар для ванной комнаты Savol в современном стиле — лаконичное решение для аккуратного оформления интерьера. Белый цвет выглядит свежо и гармонично сочетается с различными оттенками ванной комнаты, а напольная установка позволяет разместить аксессуар без монтажа на стену. Практичный выбор для современного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стакан для туалетного ёршика керамический Savol S-TCMTB-1 - данный товар вы можете купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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