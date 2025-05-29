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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL

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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
320?172
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687429
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
320?172
Плотность пикселей
247
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
300
Время работы в активном режиме
432
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.47" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, уровнем кислорода в крови, длительностью и качеством сна. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Часы очень удобные,брала маме в подарок.Разобрались с первого раза,много заставок на экран.Весь заявленный функционал работает!Спасибо за товар)
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В общем неплохой браслет, но заряда хватает на 2 дня, что очень расстраивает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасные часики. приятный ремешок на ощупь. цвет пудровый. привезли на следующей день, все отлично упаковано. рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Станислав П.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая. после включения скачал приложение по QR коду. Браслет подцепился к телефону не с первого раза. потом загрузил обновление. Как будет работать покажет время, пульс измеряет более менее точно.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличнные часы, с телефоном связались моментально, после обновления отображаются все уведомления, есть функция поиска телефона.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Часы отличные, упакованы были не очень, коробка была чутка деформирована, но никак на составляющее в ней не повлияло. часы оригинальные, настроились и подключились отлично, со всеми функциями держат заряд 8-10 дней. Удобные и цена отличная, советую
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился этот гаджет
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличные часики за такую цену! с телефоном связались сразу, все функции работают
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравились часы, только пока не нашла в продаже сменные ремешки именно на эту модель. Надеюсь, в скором времени появятся
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие часы, достаточно большой циферблат, купили маме в подарок, она довольна - измеряет пульс, уровень кислорода и конечно количество шагов. Очень удобный ремешок
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, работает как швейцарские часы хваххах. Без приколов нормик часы.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Радик С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал для жены, она в восторге. Цена и качество на высоте. Доставили быстро, продавцу спасибо, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сами часы норм. НО упаковка была открыта,наклейка почему-то на инструкции,а не на часах. Часы были уже заряжены и выставлено время..
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Зинаида Х.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел в целости, работает хорошо,с одним минусом-батарея быстро разряжается, через каждые 2,5 сутки надо заряжать.Долго лежал наверное на складе.За 2500 я бы не советовала покупать.Не знаю на сколько её хватит.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
часы норм ,спустя две недели 38% зарядки ,брать можно!
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Были проблемы с подключением, но обошлось. часы внучке понравились.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный на ощупь ремешок, отлично сидят на руке, легкие. Функционал стандартный для таких часов, цена прекрасная
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Динер Наталья

Достоинства:


Комментарий:
работают отлично, очень долго без зарядки. но ремешок сломался (
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает. приложение другое пришлось ставить. весы не дружат с этим приложением. время показывает точно.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
сразу подключился, работает без нареканий



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
320?172
Плотность пикселей
247
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
300
Время работы в активном режиме
432
Страна производитель
Китай
Описание
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.47" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, уровнем кислорода в крови, длительностью и качеством сна. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.


Теги товара: Женские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Часы очень удобные,брала маме в подарок.Разобрались с первого раза,много заставок на экран.Весь заявленный функционал работает!Спасибо за товар)
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В общем неплохой браслет, но заряда хватает на 2 дня, что очень расстраивает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасные часики. приятный ремешок на ощупь. цвет пудровый. привезли на следующей день, все отлично упаковано. рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Станислав П.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая. после включения скачал приложение по QR коду. Браслет подцепился к телефону не с первого раза. потом загрузил обновление. Как будет работать покажет время, пульс измеряет более менее точно.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличнные часы, с телефоном связались моментально, после обновления отображаются все уведомления, есть функция поиска телефона.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Часы отличные, упакованы были не очень, коробка была чутка деформирована, но никак на составляющее в ней не повлияло. часы оригинальные, настроились и подключились отлично, со всеми функциями держат заряд 8-10 дней. Удобные и цена отличная, советую
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился этот гаджет
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличные часики за такую цену! с телефоном связались сразу, все функции работают
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравились часы, только пока не нашла в продаже сменные ремешки именно на эту модель. Надеюсь, в скором времени появятся
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие часы, достаточно большой циферблат, купили маме в подарок, она довольна - измеряет пульс, уровень кислорода и конечно количество шагов. Очень удобный ремешок
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, работает как швейцарские часы хваххах. Без приколов нормик часы.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Радик С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал для жены, она в восторге. Цена и качество на высоте. Доставили быстро, продавцу спасибо, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сами часы норм. НО упаковка была открыта,наклейка почему-то на инструкции,а не на часах. Часы были уже заряжены и выставлено время..
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Зинаида Х.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел в целости, работает хорошо,с одним минусом-батарея быстро разряжается, через каждые 2,5 сутки надо заряжать.Долго лежал наверное на складе.За 2500 я бы не советовала покупать.Не знаю на сколько её хватит.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
часы норм ,спустя две недели 38% зарядки ,брать можно!
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Были проблемы с подключением, но обошлось. часы внучке понравились.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный на ощупь ремешок, отлично сидят на руке, легкие. Функционал стандартный для таких часов, цена прекрасная
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Динер Наталья

Достоинства:


Комментарий:
работают отлично, очень долго без зарядки. но ремешок сломался (
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает. приложение другое пришлось ставить. весы не дружат с этим приложением. время показывает точно.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
сразу подключился, работает без нареканий


Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Pink BHR9917GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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