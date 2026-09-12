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Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104)

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Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104) - фото 1
Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104) - фото 1
  • Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686423
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
177х685х165
Размеры в упаковке, см
47х39х39
Вес, г.
270

Описание товара Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104)

Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104)

Отзывы о товаре Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
177х685х165
Описание
Держатель для полотенец кольцо BELZ (B90104)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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