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Ершик Haiba черный (HB8710) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ершик Haiba черный (HB8710)

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Ершик Haiba черный (HB8710) - фото 1
Ершик Haiba черный (HB8710) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Ершик Haiba черный (HB8710) - фото 1
  • Ершик Haiba черный (HB8710) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685805
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
320х135х114
Размеры в упаковке, см
63х52х22
Вес, г.
750

Описание товара Ершик Haiba черный (HB8710)

Ершик Haiba черный (HB8710)

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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
320х135х114
Описание
Ершик Haiba черный (HB8710)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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