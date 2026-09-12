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Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009)

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Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009) - фото 1
Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009) - фото 2
Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
неоклассический
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный, коричневый
Цвет
черный
  • Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009) - фото 1
  • Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009) - фото 2
  • Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683045
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
неоклассический
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный, коричневый
Цвет
черный
Комплектация
мыльница, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
140х115х130
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
14х13х12
Вес, г.
210

Описание товара Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009)

Мыльница решетка для ванной Fixsen Magic Wood FX-46009 - стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из высококачественных материалов, эта мыльница обеспечит долговечность и надежность использования. Крепление без сверления: мыльница оснащена самоклеящимся стикером, что позволяет легко и быстро установить ее на любую поверхность.

Отзывы о товаре Мыльница-решетка Fixsen MAGIC WOOD (FX-46009)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
неоклассический
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный, коричневый
Цвет
черный
Комплектация
мыльница, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
140х115х130
Страна производитель
Турция
Описание
Мыльница решетка для ванной Fixsen Magic Wood FX-46009 - стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из высококачественных материалов, эта мыльница обеспечит долговечность и надежность использования. Крепление без сверления: мыльница оснащена самоклеящимся стикером, что позволяет легко и быстро установить ее на любую поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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