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Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811)

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Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) - фото 1
Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) - фото 2
Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) - фото 3
Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотенцедержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
  • Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) - фото 1
  • Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) - фото 2
  • Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) - фото 3
  • Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682253
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полотенцедержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
полотенцедержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
150x60x180
Размеры в упаковке, см
29х21х3
Вес, г.
310

Описание товара Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811)

Trend — стильная коллекция черного цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Мы продумали каждую деталь этой коллекции.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель кольцо FIXSEN TREND (FX-97811)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полотенцедержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
полотенцедержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
150x60x180
Описание
Trend — стильная коллекция черного цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Мы продумали каждую деталь этой коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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