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Универсальный донный клапан Option 210600000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный донный клапан Option 210600000 хром

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Универсальный донный клапан Option 210600000 хром - фото 1
Универсальный донный клапан Option 210600000 хром - фото 2
Универсальный донный клапан Option 210600000 хром - фото 3
Универсальный донный клапан Option 210600000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл, пластик
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
  • Универсальный донный клапан Option 210600000 хром - фото 1
  • Универсальный донный клапан Option 210600000 хром - фото 2
  • Универсальный донный клапан Option 210600000 хром - фото 3
  • Универсальный донный клапан Option 210600000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680763
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл, пластик
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
клапан, крепление, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
74x120x74
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
12х7х7
Вес, г.
200

Описание товара Универсальный донный клапан Option 210600000 хром

Донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Уникальная конструкция – подойдет к любому типу раковин с переливом или без, тонких или толстых.

Отзывы о товаре Универсальный донный клапан Option 210600000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл, пластик
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
клапан, крепление, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
74x120x74
Страна производитель
Дания
Описание
Донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Уникальная конструкция – подойдет к любому типу раковин с переливом или без, тонких или толстых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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