Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680174
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х8х8
Вес, г.
950
Описание товара Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL
Xiaomi Bluetooth Speaker (ASM02G) QBH4275GL - это портативная колонка, предназначенная для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Благодаря симметричному пассивному блоку и внешнему дизайну, колонка создает впечатляющий эффект объемного звука на 360 градусов. Созданная для использования на открытом воздухе, она может похвастаться высокой громкостью, мощными басами, портативностью и поддержкой Xiaomi HyperOS Connect, что гарантирует превосходное качество звука, где бы вы ни находились.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Xiaomi Bluetooth Speaker (ASM02G) QBH4275GL - это портативная колонка, предназначенная для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Благодаря симметричному пассивному блоку и внешнему дизайну, колонка создает впечатляющий эффект объемного звука на 360 градусов. Созданная для использования на открытом воздухе, она может похвастаться высокой громкостью, мощными басами, портативностью и поддержкой Xiaomi HyperOS Connect, что гарантирует превосходное качество звука, где бы вы ни находились.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker QBH4275GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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