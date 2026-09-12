Пылесос вертикальный Deerma DEM-T30W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.56 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
240
Время работы от аккумулятора
45 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%8 970 руб. 15 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678788
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.56 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
бесщеточный мотор
Уровень шума
79
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
240
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
45 мин
Время зарядки
5.5 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х31х18
Вес, кг.
6
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DEM-T30W
Deerma DEM-T30W Combo представляет собой беспроводной вертикальный пылесос, который рассчитан на полноценную уборку дома без лишних усилий. Мощный двигатель позволяет выполнять сухую уборку, обеспечивая идеальную чистоту пола.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.56 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
бесщеточный мотор
Уровень шума
79
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
240
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
45 мин
Время зарядки
5.5 ч
Страна производитель
Китай
Deerma DEM-T30W Combo представляет собой беспроводной вертикальный пылесос, который рассчитан на полноценную уборку дома без лишних усилий. Мощный двигатель позволяет выполнять сухую уборку, обеспечивая идеальную чистоту пола.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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