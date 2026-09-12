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Пылесос вертикальный Deerma DEM-T30W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный Deerma DEM-T30W

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.56 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
240
Время работы от аккумулятора
45 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
8 970 руб.  15 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678788
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.56 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
бесщеточный мотор
Уровень шума
79
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
240
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
45 мин
Время зарядки
5.5 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х31х18
Вес, кг.
6

Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DEM-T30W

Deerma DEM-T30W Combo представляет собой беспроводной вертикальный пылесос, который рассчитан на полноценную уборку дома без лишних усилий. Мощный двигатель позволяет выполнять сухую уборку, обеспечивая идеальную чистоту пола.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DEM-T30W




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.56 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
бесщеточный мотор
Уровень шума
79
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
240
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
45 мин
Время зарядки
5.5 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Deerma DEM-T30W Combo представляет собой беспроводной вертикальный пылесос, который рассчитан на полноценную уборку дома без лишних усилий. Мощный двигатель позволяет выполнять сухую уборку, обеспечивая идеальную чистоту пола.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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