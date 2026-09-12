Описание товара Кофейная станция Kitfort КТ-771

Кофейная станция Kitfort KT-771 совмещает в себе два вида кофеварок: рожковая и капельная. Благодаря чему будет удобна, как и тем, кто пьет все виды кофе и хочет сэкономить место на своей кухне, так и семьям с разными вкусовыми предпочтениями. Кофе, приготовленный в рожковой кофеварке, обладает богатым вкусом и ароматом, а кофе из капельной кофеварки обладает крепостью, которая взбодрит вас и придаст сил. Выбор за вами!. Управление рожковой кофеваркой расположено слева. У капельной кофеварки есть LCD-дисплей с понятными обозначениями всех программ в правой части. Вы можете узнавать даже текущее время по часам на дисплее или настроить крепость вашего фильтр-кофе. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Приготовление не занимает много времени! Капельная кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. Кофеварка оснащена двумя индивидуальными резервуарами для воды. Резервуар капельной кофеварки емкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 10 больших порций по 150 мл. Рожковая оснащена резервуаром в 800 мл. Мерная ложка-темпер поможет наполнить рожок и утрамбовать в нем кофейную таблетку. Металлические фильтры для одной и двойной порции эспрессо с лазерным нанесением отверстий долговечны и не требуют использования каких-либо расходующихся частей.