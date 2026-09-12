Кофеварка рожковая Hyundai HEM-9999 1350Вт серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.3
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703418
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.3
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
предварительное заваривание, два независимых термоблока для стабильной температуры
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х21
Вес, кг.
6.4
Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-9999 1350Вт серебристый
Компактный форм фактор в цельнометаллическом корпусе из ферритной стали 430. Премиальная белая подсветка дисплея и кнопок, минимум места, максимум пользы и красоты. Стиль подходящий к любой кухне. Итальянская помпа 20бар с функцией предварительного заваривания для качественного экстрактирования кофе. Профессиональный металлический темпер для правильной прессовки, фильтры на 7 и 14грамм кофе в комплекте. Два независимых термоблока для стабильной температуры.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.3
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
предварительное заваривание, два независимых термоблока для стабильной температуры
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
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Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Страна производитель
Китай
Компактный форм фактор в цельнометаллическом корпусе из ферритной стали 430. Премиальная белая подсветка дисплея и кнопок, минимум места, максимум пользы и красоты. Стиль подходящий к любой кухне. Итальянская помпа 20бар с функцией предварительного заваривания для качественного экстрактирования кофе. Профессиональный металлический темпер для правильной прессовки, фильтры на 7 и 14грамм кофе в комплекте. Два независимых термоблока для стабильной температуры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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