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Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0)

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Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) - фото 1
Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) - фото 2
Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) - фото 3
Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
900
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Цвет
рисунок
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) - фото 1
  • Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) - фото 2
  • Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) - фото 3
  • Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714042
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Мощность
900
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Материал корпуса
металл
Особенности
Встроенный термометр, Индикатор уровня воды
Цвет
рисунок
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
36х33х28
Вес, кг.
5.02

Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0)

Погрузитесь в уютный мир кофейных традиций с рожковой кофеваркой Ariete 1389, созданной для тех, кто ценит подлинный вкус и простоту в каждом аспекте жизни. Это устройство открывает двери в мир настоящего итальянского эспрессо и нежного капучино, превращая утреннее пробуждение или вечерний отдых в маленький, но такой значимый ритуал. Благодаря механическому управлению вы получаете полный контроль над процессом, а интуитивно понятные переключатели делают приготовление любимого напитка лёгким и быстрым, без необходимости изучения сложных инструкций. Сердцем этой кофеварки является мощный насос, развивающий давление до пятнадцати бар. Именно это профессиональное давление гарантирует безупречное приготовление эспрессо, когда через молотый кофе равномерно проходит горячая вода, экстрагируя весь спектр его вкуса и аромата, и в вашей чашке появляется стойкая, соблазнительная пенка золотистого оттенка. Вы сами выбираете, какой кофе использовать — насыпной молотый, открывающий простор для экспериментов, или удобные капсулы для моментального результата. А функция одновременного приготовления двух чашек позволит вам разделить удовольствие от безупречного кофе с близким человеком, сэкономив при этом драгоценное время. Особой гордостью модели является встроенный капучинатор. Ручной режим приготовления молочной пенки предоставляет вам свободу для творчества. Вы сами регулируете процесс, чтобы получить именно ту текстуру и плотность пенки, которые соответствуют вашему вкусу, превращая обычный эспрессо в изысканный капучино. Встроенный термометр помогает точно отслеживать температуру, что является залогом идеального результата как для самого кофе, так и для взбивания молока. Объёмный резервуар для воды на девять десятых литра избавляет от необходимости частого пополнения запаса воды, позволяя приготовить несколько порций любимого напитка подряд для всей семьи или компании гостей. А для поддержания идеальной чистоты и порядка в кофейном уголке предусмотрен съёмный лоток для сбора капель. Его легко снять, промыть и установить на место, что делает уход за кофеваркой простым и необременительным. Рожковая кофеварка Ariete 1389 — это гармония проверенной временем надёжности, выраженной в её механическом управлении, и современных технологий, отвечающих за безупречное качество напитков. Это ваш личный бариста, который всегда под рукой, готовый в любой момент подарить вам атмосферу уютной кофейни, не выходя из дома. Позвольте себе наслаждаться совершенством вкуса каждый день.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Ariete 1389 Positano (00M13891PAR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Мощность
900
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Материал корпуса
металл
Особенности
Встроенный термометр, Индикатор уровня воды
Цвет
рисунок
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Развернуть
Страна производитель
Италия
Описание
Погрузитесь в уютный мир кофейных традиций с рожковой кофеваркой Ariete 1389, созданной для тех, кто ценит подлинный вкус и простоту в каждом аспекте жизни. Это устройство открывает двери в мир настоящего итальянского эспрессо и нежного капучино, превращая утреннее пробуждение или вечерний отдых в маленький, но такой значимый ритуал. Благодаря механическому управлению вы получаете полный контроль над процессом, а интуитивно понятные переключатели делают приготовление любимого напитка лёгким и быстрым, без необходимости изучения сложных инструкций. Сердцем этой кофеварки является мощный насос, развивающий давление до пятнадцати бар. Именно это профессиональное давление гарантирует безупречное приготовление эспрессо, когда через молотый кофе равномерно проходит горячая вода, экстрагируя весь спектр его вкуса и аромата, и в вашей чашке появляется стойкая, соблазнительная пенка золотистого оттенка. Вы сами выбираете, какой кофе использовать — насыпной молотый, открывающий простор для экспериментов, или удобные капсулы для моментального результата. А функция одновременного приготовления двух чашек позволит вам разделить удовольствие от безупречного кофе с близким человеком, сэкономив при этом драгоценное время. Особой гордостью модели является встроенный капучинатор. Ручной режим приготовления молочной пенки предоставляет вам свободу для творчества. Вы сами регулируете процесс, чтобы получить именно ту текстуру и плотность пенки, которые соответствуют вашему вкусу, превращая обычный эспрессо в изысканный капучино. Встроенный термометр помогает точно отслеживать температуру, что является залогом идеального результата как для самого кофе, так и для взбивания молока. Объёмный резервуар для воды на девять десятых литра избавляет от необходимости частого пополнения запаса воды, позволяя приготовить несколько порций любимого напитка подряд для всей семьи или компании гостей. А для поддержания идеальной чистоты и порядка в кофейном уголке предусмотрен съёмный лоток для сбора капель. Его легко снять, промыть и установить на место, что делает уход за кофеваркой простым и необременительным. Рожковая кофеварка Ariete 1389 — это гармония проверенной временем надёжности, выраженной в её механическом управлении, и современных технологий, отвечающих за безупречное качество напитков. Это ваш личный бариста, который всегда под рукой, готовый в любой момент подарить вам атмосферу уютной кофейни, не выходя из дома. Позвольте себе наслаждаться совершенством вкуса каждый день.
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