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Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная

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Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 1
Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 2
Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 3
Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 4
Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 5
Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 6
Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Цвет
красный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 1
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 2
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 3
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 4
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 5
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 6
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730550
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Особенности
капучинатор, панель для подогрева чашек, съемный поддон для капель, съемный резервуар для воды
Цвет
красный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х23
Вес, кг.
6.7

Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная

Рожковая кофеварка Smeg – это воплощение итальянского стиля и техники на вашей кухне. Изящная модель в ярком красном цвете станет настоящим украшением интерьера и подарит вам возможность наслаждаться ароматным и насыщенным кофе каждый день. Основные характеристики этой кофеварки делают ее привлекательным выбором для любителей кофе. С давлением в 15 бар и мощностью 1350 Вт, она обеспечивает профессиональное качество приготовления напитка, раскрывая максимальный вкус и аромат молотого кофе. Smeg заботится о вашем удобстве: кофеварка оснащена функцией выбора объема порции, что позволяет с легкостью готовить как маленькие эспрессо, так и более объемные напитки для долгих кофейных пауз. Кроме того, устройство имеет подогрев чашек, что сохранит ваш кофе горячим дольше, и индикатор уровня воды для удобного контроля. Объем резервуара для воды составляет 1,1 литра, что идеально подходит для домашнего использования. Электронное управление делает процесс приготовления кофе простым и интуитивно понятным, а длина сетевого кабеля в 1 метр позволяет удобно разместить кофеварку на вашей кухне. Изготовленная в Италии, эта кофеварка отражает высочайшие стандарты качества и стиль, которые вы ожидаете от бренда Smeg. Вес кофеварки составляет 4,7 кг, что делает ее устойчивой и надежной в использовании. Smeg – это не просто кофеварка, это ваш персональный бариста дома.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Особенности
капучинатор, панель для подогрева чашек, съемный поддон для капель, съемный резервуар для воды
Цвет
красный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Развернуть
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка Smeg – это воплощение итальянского стиля и техники на вашей кухне. Изящная модель в ярком красном цвете станет настоящим украшением интерьера и подарит вам возможность наслаждаться ароматным и насыщенным кофе каждый день. Основные характеристики этой кофеварки делают ее привлекательным выбором для любителей кофе. С давлением в 15 бар и мощностью 1350 Вт, она обеспечивает профессиональное качество приготовления напитка, раскрывая максимальный вкус и аромат молотого кофе. Smeg заботится о вашем удобстве: кофеварка оснащена функцией выбора объема порции, что позволяет с легкостью готовить как маленькие эспрессо, так и более объемные напитки для долгих кофейных пауз. Кроме того, устройство имеет подогрев чашек, что сохранит ваш кофе горячим дольше, и индикатор уровня воды для удобного контроля. Объем резервуара для воды составляет 1,1 литра, что идеально подходит для домашнего использования. Электронное управление делает процесс приготовления кофе простым и интуитивно понятным, а длина сетевого кабеля в 1 метр позволяет удобно разместить кофеварку на вашей кухне. Изготовленная в Италии, эта кофеварка отражает высочайшие стандарты качества и стиль, которые вы ожидаете от бренда Smeg. Вес кофеварки составляет 4,7 кг, что делает ее устойчивой и надежной в использовании. Smeg – это не просто кофеварка, это ваш персональный бариста дома.
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Доставка
Отзывы


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