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Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX

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Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 1
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 2
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 3
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 4
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 5
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 6
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 7
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 8
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 9
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 10
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 11
Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 1
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 2
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 3
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 4
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 5
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 6
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 7
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 8
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 9
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 10
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 11
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691796
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кофеварка
Размеры в упаковке, см
36х35х20
Вес, кг.
3

Описание товара Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX

Компактная и стильная кофеварка из нержавеющей стали имеет небольшие размеры, но внутри корпуса скрывает мощную помпу, развивающую давление в 20 бар. Устройство позволяет готовить классические эспрессо, капучино и латте. Удобный в использовании цветной сенсорный экран дает возможность легко выбирать напитки и настраивать размеры порций всего одним касанием, а встроенная система подогрева чашек помогает сохранять оптимальную температуру кофе, способствуя более полному раскрытию его вкуса и аромата. Кофеварка оснащена металлическим рожком с двумя фильтрами на одну или две чашки, а также насадкой-капучинатором для создания густой молочной пены. В комплект входят мерная ложка и уплотнитель для кофе. Противоскользящие ножки надежно удерживают устройство на поверхности, а съемный поддон позволяет использовать более крупные чашки, если это необходимо.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Korting KCM 1001 EX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кофеварка
Описание
Компактная и стильная кофеварка из нержавеющей стали имеет небольшие размеры, но внутри корпуса скрывает мощную помпу, развивающую давление в 20 бар. Устройство позволяет готовить классические эспрессо, капучино и латте. Удобный в использовании цветной сенсорный экран дает возможность легко выбирать напитки и настраивать размеры порций всего одним касанием, а встроенная система подогрева чашек помогает сохранять оптимальную температуру кофе, способствуя более полному раскрытию его вкуса и аромата. Кофеварка оснащена металлическим рожком с двумя фильтрами на одну или две чашки, а также насадкой-капучинатором для создания густой молочной пены. В комплект входят мерная ложка и уплотнитель для кофе. Противоскользящие ножки надежно удерживают устройство на поверхности, а съемный поддон позволяет использовать более крупные чашки, если это необходимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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