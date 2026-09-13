Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1300
Используемый кофе
молотый, чалды
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Цвет
красный
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714051
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
автоотключение, одновременное приготовление двух чашек, подача горячей воды, подогрев чашек
Цвет
красный
Управление
электронное
Давление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х19
Вес, кг.
5.72
Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1396/02 Moderna (00M138113AR0), черная
Рожковая кофеварка Ariete 1381 – это элегантная и функциональная кофемашина, которая позволит наслаждаться превосходным кофе прямо у себя дома. Она идеально подходит как для любителей эспрессо, так и для тех, кто предпочитает латте или капучино.
- Элегантный дизайн: Компактный и стильный внешний вид, который отлично дополнит любую кухонную обстановку.
- Легкость в использовании: Удобные кнопки и функции позволят без труда варить кофе.
- Система подогрева: Обеспечивает стабильную температуру для качественного приготовления кофе.
- Капучинатор: Возможность приготовить идеальную вспененную молочную пену для капучино и латте.
- Простота ухода: Съемные части облегчают чистку и обслуживание устройства.
автоотключение, одновременное приготовление двух чашек, подача горячей воды, подогрев чашек
Цвет
красный
Управление
электронное
Давление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка Ariete 1381 – это элегантная и функциональная кофемашина, которая позволит наслаждаться превосходным кофе прямо у себя дома. Она идеально подходит как для любителей эспрессо, так и для тех, кто предпочитает латте или капучино.
- Элегантный дизайн: Компактный и стильный внешний вид, который отлично дополнит любую кухонную обстановку.
- Легкость в использовании: Удобные кнопки и функции позволят без труда варить кофе.
- Система подогрева: Обеспечивает стабильную температуру для качественного приготовления кофе.
- Капучинатор: Возможность приготовить идеальную вспененную молочную пену для капучино и латте.
- Простота ухода: Съемные части облегчают чистку и обслуживание устройства.
Кофеварка рожковая Ariete 1396/02 Moderna (00M138113AR0), черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Ariete 1396/02 Moderna (00M138113AR0), черная