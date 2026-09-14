Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая
Кофемашина SMEG ECF02PKEU — это уникальное сочетание стиля и функциональности, идеально вписывающееся в любой интерьер. Вдохновленная дизайном 50-х годов, эта модель привносит нотку ретро в современный мир. Розовый корпус из пластика, металлический рожок и кнопочные/поворотные переключатели создают неповторимый образ. Устройство оснащено термоблоком, обеспечивающим быстрый нагрев и стабильную температуру при приготовлении кофе. Возможность использования как молотого кофе, так и чалд, делает эту модель универсальной для любителей различных видов кофе. Регулирование температуры и порций кофе позволяет каждому подстроить напиток под свой вкус и предпочтения. Особенностью является наличие спящего режима и возможность программирования включения/выключения. Это делает ее не только удобной в использовании, но и экономичной. Подогрев чашек, приготовление пара и горячей воды, а также установка жесткости воды — все эти функции делают процесс приготовления кофе максимально комфортным и простым. В комплекте с кофемашиной идут фильтры на 1 и 2 чашки, фильтры Paper Pods, ложка (темпер), тест-полоска для определения жесткости воды и аксессуар для чистки паровой трубки. Автоматические программы промывки и очистки от накипи помогают поддерживать устройство в идеальном состоянии.
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