Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1389 Capri (00M13891CAR0)

Погрузитесь в уютный мир кофейных традиций с рожковой кофеваркой Ariete 1389, созданной для тех, кто ценит подлинный вкус и простоту в каждом аспекте жизни. Это устройство открывает двери в мир настоящего итальянского эспрессо и нежного капучино, превращая утреннее пробуждение или вечерний отдых в маленький, но такой значимый ритуал. Благодаря механическому управлению вы получаете полный контроль над процессом, а интуитивно понятные переключатели делают приготовление любимого напитка лёгким и быстрым, без необходимости изучения сложных инструкций. Сердцем этой кофеварки является мощный насос, развивающий давление до пятнадцати бар. Именно это профессиональное давление гарантирует безупречное приготовление эспрессо, когда через молотый кофе равномерно проходит горячая вода, экстрагируя весь спектр его вкуса и аромата, и в вашей чашке появляется стойкая, соблазнительная пенка золотистого оттенка. Вы сами выбираете, какой кофе использовать — насыпной молотый, открывающий простор для экспериментов, или удобные капсулы для моментального результата. А функция одновременного приготовления двух чашек позволит вам разделить удовольствие от безупречного кофе с близким человеком, сэкономив при этом драгоценное время. Особой гордостью модели является встроенный капучинатор. Ручной режим приготовления молочной пенки предоставляет вам свободу для творчества. Вы сами регулируете процесс, чтобы получить именно ту текстуру и плотность пенки, которые соответствуют вашему вкусу, превращая обычный эспрессо в изысканный капучино. Встроенный термометр помогает точно отслеживать температуру, что является залогом идеального результата как для самого кофе, так и для взбивания молока. Объёмный резервуар для воды на девять десятых литра избавляет от необходимости частого пополнения запаса воды, позволяя приготовить несколько порций любимого напитка подряд для всей семьи или компании гостей. А для поддержания идеальной чистоты и порядка в кофейном уголке предусмотрен съёмный лоток для сбора капель. Его легко снять, промыть и установить на место, что делает уход за кофеваркой простым и необременительным. Рожковая кофеварка Ariete 1389 — это гармония проверенной временем надёжности, выраженной в её механическом управлении, и современных технологий, отвечающих за безупречное качество напитков. Это ваш личный бариста, который всегда под рукой, готовый в любой момент подарить вам атмосферу уютной кофейни, не выходя из дома. Позвольте себе наслаждаться совершенством вкуса каждый день.