Кофеварка рожковая Vitek VT-1517 BN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.65
Цвет
коричневый
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554240
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.65
Материал корпуса
пластик
Особенности
Съемный поддон для капель
Цвет
коричневый
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
6.1
Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1517 BN
Кофеварка Vitek VT-1517 позволяет готовить из молотого кофе бодрящий экспрессо и напитки с добавлением молока. Помпа с давлением 15 Бар помогает в полной мере раскрыть вкусовые свойства и аромат напитка. Прозрачный съемный резервуар емкостью 1.8 л позволяет контролировать количество воды. Для приготовления воздушной молочной пенки предусмотрен автоматический капучинатор.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.65
Материал корпуса
пластик
Особенности
Съемный поддон для капель
Цвет
коричневый
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Кофеварка Vitek VT-1517 позволяет готовить из молотого кофе бодрящий экспрессо и напитки с добавлением молока. Помпа с давлением 15 Бар помогает в полной мере раскрыть вкусовые свойства и аромат напитка. Прозрачный съемный резервуар емкостью 1.8 л позволяет контролировать количество воды. Для приготовления воздушной молочной пенки предусмотрен автоматический капучинатор.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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