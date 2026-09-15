Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
В наличии
Код товара: 584730
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х21
Вес, кг.
5
Описание товара Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063)
Кофеварка UFESA CE8030 Milazzo предназначена для быстрого приготовления вкусного и ароматного кофе. Пользоваться прибором достаточно просто. Кофеварка рожковая позволяет приготовить приятный напиток, который может отлично взбодрить утром. Прибор имеет продуманный дизайн, поэтому будет стильно смотреться на кухне. Мощности модели вполне достаточно для создания напитка бодрости.
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Кофеварка UFESA CE8030 Milazzo предназначена для быстрого приготовления вкусного и ароматного кофе. Пользоваться прибором достаточно просто. Кофеварка рожковая позволяет приготовить приятный напиток, который может отлично взбодрить утром. Прибор имеет продуманный дизайн, поэтому будет стильно смотреться на кухне. Мощности модели вполне достаточно для создания напитка бодрости.
Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063) - по цене 7870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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