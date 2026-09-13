Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139918AR0)

Встречайте Ariete 1399/18 — элегантную и мощную рожковую кофеварку, которая превратит вашу кухню в самую уютную кофейню города. Это устройство для тех, кто ценит подлинный вкус и аромат качественного эспрессо и не готов идти на компромиссы. Стильный металлический корпус итальянского бренда Ariete не просто украсит интерьер, но и станет вашим верным помощником в создании безупречных кофейных шедевров каждый день. Сердце этой кофеварки — мощный 1300-ваттный нагревательный элемент и профессиональная помпа, создающая давление до 15 бар. Именно такое давление считается золотым стандартом для идеальной экстракции молотого кофе, раскрывая всю глубину его вкуса и обеспечивая стойкую, плотную пенку «крема» на поверхности эспрессо. Вы сможете наслаждаться аутентичным итальянским кофе, не выходя из дома. Гибкость — ключевое преимущество модели 1399/18. Она с одинаковой легкостью готовит кофе как из молотых зерен, используя классический металлический рожок, так и из удобных капсул или чалд. Это идеальное решение для ценителей традиционного вкуса и для тех, кто ценит скорость и удобство. Утром вы можете быстро приготовить чашку эспрессо из капсулы, а на выходных, не торопясь, помолоть свежие зерна и насладиться всем спектром их оттенков. Независимо от выбора, процесс приготовления невероятно прост благодаря интуитивно понятному электронному управлению. Всего одно нажатие кнопки — и через мгновение вы получите идеально сбалансированный напиток. А функция одновременного приготовления двух чашек позволит вам разделить удовольствие от кофепития с близким человеком, сэкономив при этом время. Любителям нежных молочных коктейлей понравится встроенный ручной капучинатор. Он легко превратит обычное молоко в воздушную, бархатистую пену для изысканного капучино или латте. Подача горячей воды на отдельном кране открывает дополнительные возможности — вы сможете моментально приготовить американo или заварить ароматный чай. Продуманность каждой детали делает использование кофеварки максимально комфортным. Съемный резервуар для воды объемом 1.1 литра легко извлекается для наполнения. Регулируемый по высоте поддон позволяет без проблем размещать под рожком как небольшие эспрессо-чашки, так и высокие стаканы для латте. Элегантная подсветка рабочей зоны не только создает особую атмосферу, но и обеспечивает отличную видимость в любое время суток. Функция автоматического отключения позаботится о безопасности и экономии электроэнергии. Ariete 1399/18 — это больше чем просто кофеварка. Это ваш личный бариста, воплощение итальянских традиций и современного технологического подхода. Она дарит не просто бодрящий напиток, а настоящий ритуал, момент наслаждения и удовольствия, который вы будете с нетерпением ждать каждое утро. Подарите себе и своим близким незабываемый вкус профессионального кофе, не отрываясь от домашнего уюта.