Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0)
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0)
Рожковая кофеварка Ariete представляет собой стильное и функциональное устройство для истинных ценителей кофе. Эта модель обладает мощностью в 1300 Вт, что позволяет быстро разогревать воду и готовить ароматный напиток на профессиональном уровне. Использовать можно как молотый кофе, так и удобные капсулы, что делает кофеварку универсальной и подходящей для любых предпочтений. С давлением в 15 бар кофеварка обеспечивает оптимальную экстракцию, позволяя получить насыщенный вкус и богатый аромат вашего любимого кофе. Встроенная функция выбора объема порции дает возможность настроить количество напитка в соответствии с вашими желаниями, будь то классический эспрессо или более объемный капучино. Доступная в стильных белом и зеленом цветах, кофеварка станет гармоничным дополнением любой кухни. Электронное управление облегчает использование, делая процесс приготовления кофе простым и приятным. Объем резервуара для воды составляет 1,1 л, что позволяет готовить несколько чашек напитка, не беспокоясь о частом пополнении воды. Сочетая современные технологии и элегантный дизайн, рожковая кофеварка Ariete станет надежным помощником для тех, кто ценит качество и удобство в одном устройстве.
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