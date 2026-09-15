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Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295

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Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 2
Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 3
Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 4
Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 5
Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 6
Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 7
Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.4
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 1
  • Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 2
  • Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 3
  • Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 4
  • Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 5
  • Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 6
  • Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 7
  • Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295
8 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.4
Материал корпуса
пластик
Особенности
максимальная высота контейнера для напитков 10 см
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
50х30х20
Вес, кг.
3.96

Описание товара Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295

Эспрессо-машина ZCM7295 удовлетворит каждого любителя бодрящего аромата утреннего кофе. Благодаря чрезвычайно узкому дизайну (всего 14, 5 см) он легко поместится на любой кухне. Ретро-дизайн порадует ценителей стильных интерьеров. Кофеварка варит кофе при давлении 20 бар, а ее мощность составляет целых 1350 Вт. В повседневном использовании пригодится съемный резервуар для воды емкостью 1, 4 л, стальной поддон для сбора капель, а также место для нагревательные чашки. Максимальная высота контейнера для напитков составляет 10 см. Мы оснастили нашу машину сенсорной панелью управления, которая дополнительно имеет подсветку. Благодаря использованию обеих технологий эксплуатация устройства проста и удобна как темным зимним утром, так и на ярком летнем солнце. Ценители кофе требовательны, и бренд Zelmer решил удовлетворить эти требования. Так как стандартный эспрессо обычно слишком мал, наша эспрессо-машина увеличивает его вместимость до 40 мл. Однако, если вы предпочитаете заваривать больше, вы можете воспользоваться ручным выбором объема кофе и отрегулировать его в диапазоне до 150 мл. Кофемашина поставляется с двумя фильтрами, поэтому вы можете приготовить два кофе одновременно. Так что вам не придется беспокоиться о неожиданном визите гостей – вы можете подать им кофе одновременно. Если вы хотите попробовать не только чёрный кофе, используйте функцию вспенивания молока. Благодаря горячему пару вы легко получите ту консистенцию молочной пены, которая вам нравится больше всего – для нежного латте или вкусного капучино. Выбор теперь только за вами. В верхней части кофеварки есть поднос из нержавеющей стали, который используется для подогрева чашек. Благодаря ему вам не придется беспокоиться о том, что ваш кофе быстро остынет после приготовления.

Отзывы о товаре Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.4
Материал корпуса
пластик
Особенности
максимальная высота контейнера для напитков 10 см
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Описание
Эспрессо-машина ZCM7295 удовлетворит каждого любителя бодрящего аромата утреннего кофе. Благодаря чрезвычайно узкому дизайну (всего 14, 5 см) он легко поместится на любой кухне. Ретро-дизайн порадует ценителей стильных интерьеров. Кофеварка варит кофе при давлении 20 бар, а ее мощность составляет целых 1350 Вт. В повседневном использовании пригодится съемный резервуар для воды емкостью 1, 4 л, стальной поддон для сбора капель, а также место для нагревательные чашки. Максимальная высота контейнера для напитков составляет 10 см. Мы оснастили нашу машину сенсорной панелью управления, которая дополнительно имеет подсветку. Благодаря использованию обеих технологий эксплуатация устройства проста и удобна как темным зимним утром, так и на ярком летнем солнце. Ценители кофе требовательны, и бренд Zelmer решил удовлетворить эти требования. Так как стандартный эспрессо обычно слишком мал, наша эспрессо-машина увеличивает его вместимость до 40 мл. Однако, если вы предпочитаете заваривать больше, вы можете воспользоваться ручным выбором объема кофе и отрегулировать его в диапазоне до 150 мл. Кофемашина поставляется с двумя фильтрами, поэтому вы можете приготовить два кофе одновременно. Так что вам не придется беспокоиться о неожиданном визите гостей – вы можете подать им кофе одновременно. Если вы хотите попробовать не только чёрный кофе, используйте функцию вспенивания молока. Благодаря горячему пару вы легко получите ту консистенцию молочной пены, которая вам нравится больше всего – для нежного латте или вкусного капучино. Выбор теперь только за вами. В верхней части кофеварки есть поднос из нержавеющей стали, который используется для подогрева чашек. Благодаря ему вам не придется беспокоиться о том, что ваш кофе быстро остынет после приготовления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295 - стоимость товара 8850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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