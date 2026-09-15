Описание товара Кофеварка Zelmer Expresso ZCM7295

Эспрессо-машина ZCM7295 удовлетворит каждого любителя бодрящего аромата утреннего кофе. Благодаря чрезвычайно узкому дизайну (всего 14, 5 см) он легко поместится на любой кухне. Ретро-дизайн порадует ценителей стильных интерьеров. Кофеварка варит кофе при давлении 20 бар, а ее мощность составляет целых 1350 Вт. В повседневном использовании пригодится съемный резервуар для воды емкостью 1, 4 л, стальной поддон для сбора капель, а также место для нагревательные чашки. Максимальная высота контейнера для напитков составляет 10 см. Мы оснастили нашу машину сенсорной панелью управления, которая дополнительно имеет подсветку. Благодаря использованию обеих технологий эксплуатация устройства проста и удобна как темным зимним утром, так и на ярком летнем солнце. Ценители кофе требовательны, и бренд Zelmer решил удовлетворить эти требования. Так как стандартный эспрессо обычно слишком мал, наша эспрессо-машина увеличивает его вместимость до 40 мл. Однако, если вы предпочитаете заваривать больше, вы можете воспользоваться ручным выбором объема кофе и отрегулировать его в диапазоне до 150 мл. Кофемашина поставляется с двумя фильтрами, поэтому вы можете приготовить два кофе одновременно. Так что вам не придется беспокоиться о неожиданном визите гостей – вы можете подать им кофе одновременно. Если вы хотите попробовать не только чёрный кофе, используйте функцию вспенивания молока. Благодаря горячему пару вы легко получите ту консистенцию молочной пены, которая вам нравится больше всего – для нежного латте или вкусного капучино. Выбор теперь только за вами. В верхней части кофеварки есть поднос из нержавеющей стали, который используется для подогрева чашек. Благодаря ему вам не придется беспокоиться о том, что ваш кофе быстро остынет после приготовления.