Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7515
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7515
Кофеварка КТ-7515 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также другие виды кофе на ваш вкус. С помощью стимера вы можете приготовить молочную пенку, а также подогреть паром остывший чай или молоко. Управление происходит с помощью нескольких кнопок – «Вкл/Выкл» включает и отключает нагрев кофеварки, «Эспрессо» включает приготовление одной порции эспрессо, «Двойной эспрессо» включает приготовление двух порций эспрессо. Молочную пенку для капучино можно сделать самостоятельно. Для приготовления пара и горячей воды в кофеварке есть стимер. Стимер погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Насадка панарелло облегчает процесс приготовления. Переключатель включает подачу горячей воды или пара. Манометр позволяет отслеживать давление в бойлере, необходимое для открытия клапана для подачи воды в рожок. Резервуар для воды ёмкостью 1 литр съёмный – его можно легко снять и наполнить водой в любом удобном месте. Крышка резервуара для воды также легко снимается, поэтому можно заливать воду в резервуар, не снимая его. Платформа для подогрева не имеет собственного нагревательного элемента, она нагревается от бойлера. Часть платформы для подогрева, которая находится дальше от бойлера, будет слегка тёплой. На платформу кладут рожок, фильтры и чашки, чтобы прогреть их. Рожковая кофеварка – отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка. Кофеварка оснащена металлическим рожком. Он хорошо прогревает напиток, а сам напиток получается насыщенным, густым и с хорошей пенкой. Мерная ложка-темпер поможет наполнить рожок и утрамбовать в нём кофейную таблетку.
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