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Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN

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Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 1
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 2
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 3
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 4
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 5
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 6
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 7
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 8
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 9
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 10
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 11
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 12
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 13
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 14
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.2
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 1
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 2
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 3
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 4
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 5
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 6
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 7
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 8
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 9
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 10
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 11
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 12
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 13
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 14
  • Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.2
Материал корпуса
пластик / металл
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Давление
20
Подогрев чашек
да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Длина сетевого кабеля
0.95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х20
Вес, кг.
3

Описание товара Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN

Выглядит компактно и собранно: черного цвета корпус из нержавеющей стали при высоте 31 см, ширине 14 см и глубине 30,5 см занимает минимум места на кухне. Лицевая панель аккуратно организована — сенсорные переключатели и дисплей вписаны в поверхность так, что управление кажется интуитивным, а подогрев чашек расположен сверху. При весе 3,15 кг устройство сохраняет устойчивость и не перегружает рабочую зону, оставаясь заметным, но ненавязчивым элементом интерьера. По функционалу это рожковая модель для молотого кофе, ориентированная на классические кофейные рецептуры: эспрессо, капучино и латте, а также получение молочной пены и подачи горячей воды. Приготовление капучино осуществляется вручную, что дает контроль над текстурой пены. Наличие регулирования температуры позволяет точнее подстроить профиль напитка. Можно одновременно готовить две чашки, что экономит время утром, а противокапельная система делает процесс аккуратнее. Таймер и дисплей вместе с сенсорными органами управления упрощают задачу: режимы и тайминги видны и корректируются легко. Емкость резервуара для воды 1200 мл обеспечивает несколько циклов приготовления без частого пополнения. В комплекте идут фильтры на одну и две порции, рожок и мерная ложка — всё необходимое для старта работы. Автоматическая декальцинация снижает трудозатраты по уходу, а функция защиты от перегрева и автоматическое отключение повышают безопасность при эксплуатации. Электропитание рассчитано на 220-240 В, потребляемая мощность составляет 1350 Вт, при этом деликатную работу с паром обеспечивает давление 20 бар. Материал корпуса — нержавеющая сталь: поверхность прочная, устойчивая к повседневным механическим воздействиям и легко поддающаяся очистке. Такое исполнение придает прибору ощутимый металлический характер и обеспечивает долговечность внешних элементов. Нержавеющая сталь в данном корпусе сочетается с функциональной отделкой лицевой панели и элементами управления, что делает агрегат практичным в уходе и удобным при регулярном использовании. Ключевые преимущества Рожковая система для молотого кофе с возможностью одновременного приготовления двух чашек и ручной капучино. Емкий резервуар 1200 мл, сенсорный дисплей и таймер для удобного управления процессом приготовления. Корпус из нержавеющей стали, автоматическая декальцинация и безопасность: защита от перегрева и автоотключение.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.2
Материал корпуса
пластик / металл
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Давление
20
Подогрев чашек
да
Развернуть
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Длина сетевого кабеля
0.95
Страна производитель
Китай
Описание
Выглядит компактно и собранно: черного цвета корпус из нержавеющей стали при высоте 31 см, ширине 14 см и глубине 30,5 см занимает минимум места на кухне. Лицевая панель аккуратно организована — сенсорные переключатели и дисплей вписаны в поверхность так, что управление кажется интуитивным, а подогрев чашек расположен сверху. При весе 3,15 кг устройство сохраняет устойчивость и не перегружает рабочую зону, оставаясь заметным, но ненавязчивым элементом интерьера. По функционалу это рожковая модель для молотого кофе, ориентированная на классические кофейные рецептуры: эспрессо, капучино и латте, а также получение молочной пены и подачи горячей воды. Приготовление капучино осуществляется вручную, что дает контроль над текстурой пены. Наличие регулирования температуры позволяет точнее подстроить профиль напитка. Можно одновременно готовить две чашки, что экономит время утром, а противокапельная система делает процесс аккуратнее. Таймер и дисплей вместе с сенсорными органами управления упрощают задачу: режимы и тайминги видны и корректируются легко. Емкость резервуара для воды 1200 мл обеспечивает несколько циклов приготовления без частого пополнения. В комплекте идут фильтры на одну и две порции, рожок и мерная ложка — всё необходимое для старта работы. Автоматическая декальцинация снижает трудозатраты по уходу, а функция защиты от перегрева и автоматическое отключение повышают безопасность при эксплуатации. Электропитание рассчитано на 220-240 В, потребляемая мощность составляет 1350 Вт, при этом деликатную работу с паром обеспечивает давление 20 бар. Материал корпуса — нержавеющая сталь: поверхность прочная, устойчивая к повседневным механическим воздействиям и легко поддающаяся очистке. Такое исполнение придает прибору ощутимый металлический характер и обеспечивает долговечность внешних элементов. Нержавеющая сталь в данном корпусе сочетается с функциональной отделкой лицевой панели и элементами управления, что делает агрегат практичным в уходе и удобным при регулярном использовании. Ключевые преимущества Рожковая система для молотого кофе с возможностью одновременного приготовления двух чашек и ручной капучино. Емкий резервуар 1200 мл, сенсорный дисплей и таймер для удобного управления процессом приготовления. Корпус из нержавеющей стали, автоматическая декальцинация и безопасность: защита от перегрева и автоотключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN - стоимость товара 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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