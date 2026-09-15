Описание товара Кофеварка рожковая Korting KCM 1002 EN

Выглядит компактно и собранно: черного цвета корпус из нержавеющей стали при высоте 31 см, ширине 14 см и глубине 30,5 см занимает минимум места на кухне. Лицевая панель аккуратно организована — сенсорные переключатели и дисплей вписаны в поверхность так, что управление кажется интуитивным, а подогрев чашек расположен сверху. При весе 3,15 кг устройство сохраняет устойчивость и не перегружает рабочую зону, оставаясь заметным, но ненавязчивым элементом интерьера. По функционалу это рожковая модель для молотого кофе, ориентированная на классические кофейные рецептуры: эспрессо, капучино и латте, а также получение молочной пены и подачи горячей воды. Приготовление капучино осуществляется вручную, что дает контроль над текстурой пены. Наличие регулирования температуры позволяет точнее подстроить профиль напитка. Можно одновременно готовить две чашки, что экономит время утром, а противокапельная система делает процесс аккуратнее. Таймер и дисплей вместе с сенсорными органами управления упрощают задачу: режимы и тайминги видны и корректируются легко. Емкость резервуара для воды 1200 мл обеспечивает несколько циклов приготовления без частого пополнения. В комплекте идут фильтры на одну и две порции, рожок и мерная ложка — всё необходимое для старта работы. Автоматическая декальцинация снижает трудозатраты по уходу, а функция защиты от перегрева и автоматическое отключение повышают безопасность при эксплуатации. Электропитание рассчитано на 220-240 В, потребляемая мощность составляет 1350 Вт, при этом деликатную работу с паром обеспечивает давление 20 бар. Материал корпуса — нержавеющая сталь: поверхность прочная, устойчивая к повседневным механическим воздействиям и легко поддающаяся очистке. Такое исполнение придает прибору ощутимый металлический характер и обеспечивает долговечность внешних элементов. Нержавеющая сталь в данном корпусе сочетается с функциональной отделкой лицевой панели и элементами управления, что делает агрегат практичным в уходе и удобным при регулярном использовании. Ключевые преимущества Рожковая система для молотого кофе с возможностью одновременного приготовления двух чашек и ручной капучино. Емкий резервуар 1200 мл, сенсорный дисплей и таймер для удобного управления процессом приготовления. Корпус из нержавеющей стали, автоматическая декальцинация и безопасность: защита от перегрева и автоотключение.