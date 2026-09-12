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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1238
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.65
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703419
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Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1514 1238Вт черный
Рожковая кофеварка VITEK — мощная 1238 Вт, готова зарядить энергией каждое утро. 15 бар давления обеспечивают насыщенный вкус и яркий аромат любимого напитка. Большой резервуар на 1,65 л даст возможность приготовить несколько чашек подряд — идеальный вариант для семьи или дружеских встреч. Удобное механическое управление, индикаторы нагрева и уровня воды — всё под контролем. Для любителей экспериментов есть регулировка степени помола и контроль крепости: ваш кофе — ваши правила. С капучинатором легко создавать воздушную молочную пену, а пресс для утрамбовки позволит раскрыть вкус молотого кофе на максимум. Классический чёрный цвет дополнит любой интерьер.
Рожковая кофеварка VITEK — мощная 1238 Вт, готова зарядить энергией каждое утро. 15 бар давления обеспечивают насыщенный вкус и яркий аромат любимого напитка. Большой резервуар на 1,65 л даст возможность приготовить несколько чашек подряд — идеальный вариант для семьи или дружеских встреч. Удобное механическое управление, индикаторы нагрева и уровня воды — всё под контролем. Для любителей экспериментов есть регулировка степени помола и контроль крепости: ваш кофе — ваши правила. С капучинатором легко создавать воздушную молочную пену, а пресс для утрамбовки позволит раскрыть вкус молотого кофе на максимум. Классический чёрный цвет дополнит любой интерьер.
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