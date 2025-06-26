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Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором

14 Отзывы
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Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 1
Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 2
Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 3
Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 4
Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 5
Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 6
Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 7
Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, капсулы
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Цвет
черный
Управление
электронное
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
да
  • Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 1
  • Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 2
  • Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 3
  • Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 4
  • Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 5
  • Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 6
  • Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 7
  • Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
14 990 руб.  16 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695647
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, капсулы
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Материал корпуса
пластик
Особенности
подача пара, настройка крепости кофе, самоочистка
Цвет
черный
Управление
электронное
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
да
Выбор объема порции
да
Давление
20
Подогрев чашек
нет
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Оснащение система самоочистки
да
Длина сетевого кабеля
0.62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х39х24
Вес, кг.
6.6

Описание товара Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором

Кофеварка Garlyn Barista Compact идеально вписывается в ритм утренних сборов, позволяя быстро приготовить насыщенный эспрессо или кремовый капучино без лишних усилий. Это компактное устройство с габаритами 173 х 315 х 295 мм занимает минимум места на кухонной столешнице, а вес в 5,1 кг делает его лёгким в перемещении. Благодаря пластиковому корпусу и инновационной форме рожка Compact Fix, где рожок не выступает за пределы корпуса и надёжно фиксируется, кофеварка электрическая сохраняет элегантный вид и удобство в использовании ежедневно. Давление помпы в 20 бар раскрывает полный букет вкуса и аромата молотого кофе, обеспечивая профессиональное качество напитков вроде американо, лунго или латте. Ручной и автоматический вспениватель молока в комплекте упрощает создание пены идеальной текстуры, а объём резервуара для воды 1,6 л и для молока 0,4 л хватает на несколько порций без дозаправки. Сенсорный дисплей с заводскими настройками пропорций и возможностью индивидуальной регулировки подсказывает этапы: от долива воды до очистки, а съёмный лоток для капель облегчает уход. Рожковая+капсульная кофеварка поддерживает совместимость с капсулами Nespresso и Dolce Gusto при покупке адаптеров отдельно, расширяя варианты приготовления. Такая модель подойдёт для небольших семей или любителей кофе, ценящих баланс функциональности и пространства: электронное управление с автоотключением и защитой от поражения током класса I гарантируют безопасность, а высота чашек до 11 см позволяет использовать стандартную посуду. Комплексная защита элементов M-Pro продлевает срок службы, а напряжение 220-240 В делает её универсальной для домашнего использования. В итоге, кофеварка сочетает простоту и эффективность, помогая наслаждаться любимым напитком в любое время суток.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором

26.06.2025


Достоинства:
отлично качает крепкий эспрессо с пенкой

Недостатки:
нету

Комментарий:
Брал Garlyn Barista Compact для дома ,за свои деньги отличная кофеварка. Качает крепкий эспрессо с хорошей пенкой, автоматический капучинатор работает без косяков. Удобная, простая в уходе, не громоздкая. Для утреннего кофе ,то что надо. Цена адекватная за такой функционал. Рекомендую.
26.06.2025
Андрей

Достоинства:
Капучинатор работает на ура, кофе крепкий и ароматный. Доставили быстро.

Недостатки:
-

Комментарий:
Купил Garlyn Barista Compact — отличная кофеварка за свои деньги! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная машинка выглядит хорошо упаковано классно
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
стильно,компактно,удобно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Артуха К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, запечатано аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, понятные функции!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Митюшкин А.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая машина.кофе делает вкусный.помол хороший.управление понятно.брал маме(79 лет)в подарок.разобралась с первого раза.теперь пьет кофе с подружками.какой сварить выбирает сама.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
очень компактная кофемашина, занимает мало места. Испытания прошли успешно, ничего нигде не подтекает. Удобная в использовании. Прилагается очень подробная инструкция на русском языке. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Богдан Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемашина пришла хорошо упакована. Готовит кофе быстро. Удобный функционал.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Вероника Д.

Достоинства:


Комментарий:
купили по рекомендации знакомых. я лентяйка варить в турке не люблю. в машине быстро и вкусно . самое главное можно использовать и зерновой и молотый кофе. покупкой довольны,всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая кофемашина! удобная!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Инструкция понятная. Разбирались по ней. Кофемашина оправдывает свою цену. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактная кофемашина, в целом удобная в использование . Пенку взбивает хорошо , несколько режимов помола и вариантов кофе . Буду дальше разбираться , но уже все нравится
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, капсулы
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Материал корпуса
пластик
Особенности
подача пара, настройка крепости кофе, самоочистка
Цвет
черный
Управление
электронное
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
да
Развернуть
Выбор объема порции
да
Давление
20
Подогрев чашек
нет
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Оснащение система самоочистки
да
Длина сетевого кабеля
0.62
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка Garlyn Barista Compact идеально вписывается в ритм утренних сборов, позволяя быстро приготовить насыщенный эспрессо или кремовый капучино без лишних усилий. Это компактное устройство с габаритами 173 х 315 х 295 мм занимает минимум места на кухонной столешнице, а вес в 5,1 кг делает его лёгким в перемещении. Благодаря пластиковому корпусу и инновационной форме рожка Compact Fix, где рожок не выступает за пределы корпуса и надёжно фиксируется, кофеварка электрическая сохраняет элегантный вид и удобство в использовании ежедневно. Давление помпы в 20 бар раскрывает полный букет вкуса и аромата молотого кофе, обеспечивая профессиональное качество напитков вроде американо, лунго или латте. Ручной и автоматический вспениватель молока в комплекте упрощает создание пены идеальной текстуры, а объём резервуара для воды 1,6 л и для молока 0,4 л хватает на несколько порций без дозаправки. Сенсорный дисплей с заводскими настройками пропорций и возможностью индивидуальной регулировки подсказывает этапы: от долива воды до очистки, а съёмный лоток для капель облегчает уход. Рожковая+капсульная кофеварка поддерживает совместимость с капсулами Nespresso и Dolce Gusto при покупке адаптеров отдельно, расширяя варианты приготовления. Такая модель подойдёт для небольших семей или любителей кофе, ценящих баланс функциональности и пространства: электронное управление с автоотключением и защитой от поражения током класса I гарантируют безопасность, а высота чашек до 11 см позволяет использовать стандартную посуду. Комплексная защита элементов M-Pro продлевает срок службы, а напряжение 220-240 В делает её универсальной для домашнего использования. В итоге, кофеварка сочетает простоту и эффективность, помогая наслаждаться любимым напитком в любое время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.06.2025


Достоинства:
отлично качает крепкий эспрессо с пенкой

Недостатки:
нету

Комментарий:
Брал Garlyn Barista Compact для дома ,за свои деньги отличная кофеварка. Качает крепкий эспрессо с хорошей пенкой, автоматический капучинатор работает без косяков. Удобная, простая в уходе, не громоздкая. Для утреннего кофе ,то что надо. Цена адекватная за такой функционал. Рекомендую.
26.06.2025
Андрей

Достоинства:
Капучинатор работает на ура, кофе крепкий и ароматный. Доставили быстро.

Недостатки:
-

Комментарий:
Купил Garlyn Barista Compact — отличная кофеварка за свои деньги! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная машинка выглядит хорошо упаковано классно
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
стильно,компактно,удобно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Артуха К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, запечатано аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, понятные функции!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Митюшкин А.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая машина.кофе делает вкусный.помол хороший.управление понятно.брал маме(79 лет)в подарок.разобралась с первого раза.теперь пьет кофе с подружками.какой сварить выбирает сама.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
очень компактная кофемашина, занимает мало места. Испытания прошли успешно, ничего нигде не подтекает. Удобная в использовании. Прилагается очень подробная инструкция на русском языке. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Богдан Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемашина пришла хорошо упакована. Готовит кофе быстро. Удобный функционал.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Вероника Д.

Достоинства:


Комментарий:
купили по рекомендации знакомых. я лентяйка варить в турке не люблю. в машине быстро и вкусно . самое главное можно использовать и зерновой и молотый кофе. покупкой довольны,всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая кофемашина! удобная!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Инструкция понятная. Разбирались по ней. Кофемашина оправдывает свою цену. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактная кофемашина, в целом удобная в использование . Пенку взбивает хорошо , несколько режимов помола и вариантов кофе . Буду дальше разбираться , но уже все нравится
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный


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