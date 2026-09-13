Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0)

Представьте себе утренний ритуал, который начинается не с похода в кофейню, а с легкого шипения и божественного аромата свежесваренного эспрессо, наполняющего вашу кухню. Кофеварка Ariete 1399/17 — это ваш персональный бариста, который превращает каждое утро в маленький праздник и позволяет с профессиональным подходом создавать изысканные кофейные напитки, не выходя из дома. Эта стильная рожковая кофеварка, выполненная в классическом дизайне с металлическим корпусом, станет элегантным акцентом на вашей кухне. Ее сердце — мощный насос, создающий давление в 15 бар. Это именно та сила, которая необходима для идеальной экстракции молотого кофе, раскрывая всю глубину его вкуса и аромата, и для получения той самой плотной, ореховой кремации, которая является признаком настоящего итальянского эспрессо. Гибкость — одно из ключевых преимуществ этой модели. Она с одинаковой легкостью готовит кофе как из молотого кофе с помощью металлического рожка, так и из удобных чалд или капсул, предлагая свободу выбора в зависимости от вашего настроения и наличия ингредиентов. Объем резервуара для воды в 1.1 литра достаточно велик, чтобы приготовить несколько порций подряд для семьи или гостей, не прерываясь на долив. А функция одновременного приготовления двух чашек позволит вам разделить удовольствие от любимого напитка с кем-то еще, сэкономив драгоценное время. Но что такое эспрессо без нежного капучино? Ручной капучинатор открывает безграничные возможности для творчества. Вы сможете самостоятельно регулировать текстуру и количество молочной пены, чтобы создавать именно тот напиток, который вам нравится — от плотного латте до воздушного капучино. Отдельная функция подачи горячей воды делает аппарат еще более универсальным, позволяя в секунды приготовить чашку ароматного чая или американo. Продуманные детали делают использование максимально комфортным и безопасным. Съемный резервуар для воды упрощает процесс наполнения и очистки. Регулируемый по высоте поддон для чашек без проблем вместит как компактные эспрессо-чашки, так и высокие кружки для латте. Элегантная подсветка рабочей зоны не только создает уютную атмосферу, но и обеспечивает отличную видимость в процессе приготовления. А функция автоотключения позаботится о вашем спокойствии и экономии электроэнергии. Ariete 1399/17 — это гармоничное сочетание итальянских кофейных традиций, современных технологий и продуманного дизайна. Она дарит не просто напиток, а целый опыт — удовольствие от процесса создания и наслаждения безупречным кофе, превращая каждую чашку в момент настоящего наслаждения. Это инвестиция в ваше ежедневное хорошее настроение и гостеприимство.