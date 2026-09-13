Top.Mail.Ru
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото 1
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото 2
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото 3
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1300
Используемый кофе
чалды, капсулы
Объём резервуара для воды
1.1
Цвет
бирюзовый
Управление
механическое
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото 1
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото 2
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото 3
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714053
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1300
Используемый кофе
чалды, капсулы
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Цвет
бирюзовый
Управление
механическое
Давление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х18
Вес, кг.
5.72

Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0)

Представьте себе утренний ритуал, который начинается не с похода в кофейню, а с легкого шипения и божественного аромата свежесваренного эспрессо, наполняющего вашу кухню. Кофеварка Ariete 1399/17 — это ваш персональный бариста, который превращает каждое утро в маленький праздник и позволяет с профессиональным подходом создавать изысканные кофейные напитки, не выходя из дома. Эта стильная рожковая кофеварка, выполненная в классическом дизайне с металлическим корпусом, станет элегантным акцентом на вашей кухне. Ее сердце — мощный насос, создающий давление в 15 бар. Это именно та сила, которая необходима для идеальной экстракции молотого кофе, раскрывая всю глубину его вкуса и аромата, и для получения той самой плотной, ореховой кремации, которая является признаком настоящего итальянского эспрессо. Гибкость — одно из ключевых преимуществ этой модели. Она с одинаковой легкостью готовит кофе как из молотого кофе с помощью металлического рожка, так и из удобных чалд или капсул, предлагая свободу выбора в зависимости от вашего настроения и наличия ингредиентов. Объем резервуара для воды в 1.1 литра достаточно велик, чтобы приготовить несколько порций подряд для семьи или гостей, не прерываясь на долив. А функция одновременного приготовления двух чашек позволит вам разделить удовольствие от любимого напитка с кем-то еще, сэкономив драгоценное время. Но что такое эспрессо без нежного капучино? Ручной капучинатор открывает безграничные возможности для творчества. Вы сможете самостоятельно регулировать текстуру и количество молочной пены, чтобы создавать именно тот напиток, который вам нравится — от плотного латте до воздушного капучино. Отдельная функция подачи горячей воды делает аппарат еще более универсальным, позволяя в секунды приготовить чашку ароматного чая или американo. Продуманные детали делают использование максимально комфортным и безопасным. Съемный резервуар для воды упрощает процесс наполнения и очистки. Регулируемый по высоте поддон для чашек без проблем вместит как компактные эспрессо-чашки, так и высокие кружки для латте. Элегантная подсветка рабочей зоны не только создает уютную атмосферу, но и обеспечивает отличную видимость в процессе приготовления. А функция автоотключения позаботится о вашем спокойствии и экономии электроэнергии. Ariete 1399/17 — это гармоничное сочетание итальянских кофейных традиций, современных технологий и продуманного дизайна. Она дарит не просто напиток, а целый опыт — удовольствие от процесса создания и наслаждения безупречным кофе, превращая каждую чашку в момент настоящего наслаждения. Это инвестиция в ваше ежедневное хорошее настроение и гостеприимство.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1300
Используемый кофе
чалды, капсулы
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Цвет
бирюзовый
Управление
механическое
Давление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе утренний ритуал, который начинается не с похода в кофейню, а с легкого шипения и божественного аромата свежесваренного эспрессо, наполняющего вашу кухню. Кофеварка Ariete 1399/17 — это ваш персональный бариста, который превращает каждое утро в маленький праздник и позволяет с профессиональным подходом создавать изысканные кофейные напитки, не выходя из дома. Эта стильная рожковая кофеварка, выполненная в классическом дизайне с металлическим корпусом, станет элегантным акцентом на вашей кухне. Ее сердце — мощный насос, создающий давление в 15 бар. Это именно та сила, которая необходима для идеальной экстракции молотого кофе, раскрывая всю глубину его вкуса и аромата, и для получения той самой плотной, ореховой кремации, которая является признаком настоящего итальянского эспрессо. Гибкость — одно из ключевых преимуществ этой модели. Она с одинаковой легкостью готовит кофе как из молотого кофе с помощью металлического рожка, так и из удобных чалд или капсул, предлагая свободу выбора в зависимости от вашего настроения и наличия ингредиентов. Объем резервуара для воды в 1.1 литра достаточно велик, чтобы приготовить несколько порций подряд для семьи или гостей, не прерываясь на долив. А функция одновременного приготовления двух чашек позволит вам разделить удовольствие от любимого напитка с кем-то еще, сэкономив драгоценное время. Но что такое эспрессо без нежного капучино? Ручной капучинатор открывает безграничные возможности для творчества. Вы сможете самостоятельно регулировать текстуру и количество молочной пены, чтобы создавать именно тот напиток, который вам нравится — от плотного латте до воздушного капучино. Отдельная функция подачи горячей воды делает аппарат еще более универсальным, позволяя в секунды приготовить чашку ароматного чая или американo. Продуманные детали делают использование максимально комфортным и безопасным. Съемный резервуар для воды упрощает процесс наполнения и очистки. Регулируемый по высоте поддон для чашек без проблем вместит как компактные эспрессо-чашки, так и высокие кружки для латте. Элегантная подсветка рабочей зоны не только создает уютную атмосферу, но и обеспечивает отличную видимость в процессе приготовления. А функция автоотключения позаботится о вашем спокойствии и экономии электроэнергии. Ariete 1399/17 — это гармоничное сочетание итальянских кофейных традиций, современных технологий и продуманного дизайна. Она дарит не просто напиток, а целый опыт — удовольствие от процесса создания и наслаждения безупречным кофе, превращая каждую чашку в момент настоящего наслаждения. Это инвестиция в ваше ежедневное хорошее настроение и гостеприимство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139917AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...