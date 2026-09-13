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Кофестанция BQ CM5000 Бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофестанция BQ CM5000 Бежевый

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Кофестанция BQ CM5000 Бежевый - фото 1
Кофестанция BQ CM5000 Бежевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2
Цвет
коричневый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
  • Кофестанция BQ CM5000 Бежевый - фото 1
  • Кофестанция BQ CM5000 Бежевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719616
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2
Материал корпуса
пластик
Цвет
коричневый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Выбор объема порции
нет
Давление
15
Подогрев чашек
да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Оснащение система самоочистки
да
Длина сетевого кабеля
1.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х37
Вес, кг.
8

Описание товара Кофестанция BQ CM5000 Бежевый

Рожковая кофеварка BQ — мечта для тех, кто ценит настоящий кофе дома. Мощность 1560 Вт гарантирует быстрый нагрев и насыщенный вкус каждого напитка. Используйте как молотый, так и зерновой кофе — встроенная кофемолка с регулировкой степени помола даёт возможность адаптировать напиток под любые предпочтения. Капучинатор легко взобьёт молоко для бархатистого латте или капучино. Давление 15 бар раскрывает аромат и вкус зёрен по максимуму, а сенсорное управление делает процесс интуитивным и стильным. Вместительный резервуар для воды на 2 литра позволяет готовить напитки для большой компании без частых доливов. Функция подогрева чашек — для тех, кто любит идеальную температуру до последней капли. Система самоочистки упрощает уход, а пресс для утрамбовки молотого кофе обеспечит плотную и ровную таблетку. Коричневый цвет придаёт устройству элегантный, уютный вид. Вес кофеварки — 6,55 кг: оптимально для стационарного использования на кухне.

Отзывы о товаре Кофестанция BQ CM5000 Бежевый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2
Материал корпуса
пластик
Цвет
коричневый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Выбор объема порции
нет
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Давление
15
Подогрев чашек
да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Оснащение система самоочистки
да
Длина сетевого кабеля
1.15
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка BQ — мечта для тех, кто ценит настоящий кофе дома. Мощность 1560 Вт гарантирует быстрый нагрев и насыщенный вкус каждого напитка. Используйте как молотый, так и зерновой кофе — встроенная кофемолка с регулировкой степени помола даёт возможность адаптировать напиток под любые предпочтения. Капучинатор легко взобьёт молоко для бархатистого латте или капучино. Давление 15 бар раскрывает аромат и вкус зёрен по максимуму, а сенсорное управление делает процесс интуитивным и стильным. Вместительный резервуар для воды на 2 литра позволяет готовить напитки для большой компании без частых доливов. Функция подогрева чашек — для тех, кто любит идеальную температуру до последней капли. Система самоочистки упрощает уход, а пресс для утрамбовки молотого кофе обеспечит плотную и ровную таблетку. Коричневый цвет придаёт устройству элегантный, уютный вид. Вес кофеварки — 6,55 кг: оптимально для стационарного использования на кухне.
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Отзывы


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