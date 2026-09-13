Кофестанция BQ CM5000 Бежевый

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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2
Цвет
коричневый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719616
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Рожковая кофеварка BQ — мечта для тех, кто ценит настоящий кофе дома. Мощность 1560 Вт гарантирует быстрый нагрев и насыщенный вкус каждого напитка. Используйте как молотый, так и зерновой кофе — встроенная кофемолка с регулировкой степени помола даёт возможность адаптировать напиток под любые предпочтения. Капучинатор легко взобьёт молоко для бархатистого латте или капучино. Давление 15 бар раскрывает аромат и вкус зёрен по максимуму, а сенсорное управление делает процесс интуитивным и стильным.
Вместительный резервуар для воды на 2 литра позволяет готовить напитки для большой компании без частых доливов. Функция подогрева чашек — для тех, кто любит идеальную температуру до последней капли. Система самоочистки упрощает уход, а пресс для утрамбовки молотого кофе обеспечит плотную и ровную таблетку. Коричневый цвет придаёт устройству элегантный, уютный вид. Вес кофеварки — 6,55 кг: оптимально для стационарного использования на кухне.
Рожковая кофеварка BQ — мечта для тех, кто ценит настоящий кофе дома. Мощность 1560 Вт гарантирует быстрый нагрев и насыщенный вкус каждого напитка. Используйте как молотый, так и зерновой кофе — встроенная кофемолка с регулировкой степени помола даёт возможность адаптировать напиток под любые предпочтения. Капучинатор легко взобьёт молоко для бархатистого латте или капучино. Давление 15 бар раскрывает аромат и вкус зёрен по максимуму, а сенсорное управление делает процесс интуитивным и стильным.
Вместительный резервуар для воды на 2 литра позволяет готовить напитки для большой компании без частых доливов. Функция подогрева чашек — для тех, кто любит идеальную температуру до последней капли. Система самоочистки упрощает уход, а пресс для утрамбовки молотого кофе обеспечит плотную и ровную таблетку. Коричневый цвет придаёт устройству элегантный, уютный вид. Вес кофеварки — 6,55 кг: оптимально для стационарного использования на кухне.
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