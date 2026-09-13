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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1238
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.65
Цвет
золотой
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703758
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Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1517 GD 1238Вт золотистый
Рожковая кофеварка VITEK — это идеальный выбор для любителей настоящего эспрессо и капучино. С мощностью 1238 Вт и давлением 15 бар вы получите насыщенный, ароматный кофе, будто приготовленный профессиональным бариста. Вместительный резервуар на 1,65 литра позволяет варить несколько чашек подряд без долива воды — отлично подойдёт для большой семьи или компании друзей.
Благодаря электронному управлению пользоваться кофеваркой легко и удобно: под рукой все необходимые функции и индикаторы — контроль нагрева и уровня воды. Для молотого кофе предусмотрен пресс для плотной трамбовки, а капучинатор быстро создаст воздушную молочную пенку для вашего любимого капучино. Встроенная регулировка степени помола и функция контроля крепости подарят возможность создавать напиток по своему вкусу — от мягкого утреннего до по-настоящему крепкого.
Стильное золотое оформление подчеркнёт индивидуальность вашей кухни. VITEK — рожковая кофеварка, способная превратить каждый кофейный ритуал в маленькое удовольствие.
Рожковая кофеварка VITEK — это идеальный выбор для любителей настоящего эспрессо и капучино. С мощностью 1238 Вт и давлением 15 бар вы получите насыщенный, ароматный кофе, будто приготовленный профессиональным бариста. Вместительный резервуар на 1,65 литра позволяет варить несколько чашек подряд без долива воды — отлично подойдёт для большой семьи или компании друзей.
Благодаря электронному управлению пользоваться кофеваркой легко и удобно: под рукой все необходимые функции и индикаторы — контроль нагрева и уровня воды. Для молотого кофе предусмотрен пресс для плотной трамбовки, а капучинатор быстро создаст воздушную молочную пенку для вашего любимого капучино. Встроенная регулировка степени помола и функция контроля крепости подарят возможность создавать напиток по своему вкусу — от мягкого утреннего до по-настоящему крепкого.
Стильное золотое оформление подчеркнёт индивидуальность вашей кухни. VITEK — рожковая кофеварка, способная превратить каждый кофейный ритуал в маленькое удовольствие.
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