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Мойка высокого давления КТ-9212 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления КТ-9212

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
21000
Подогрев воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678222
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
90
Производительность
21000
Подогрев воды
да
Ширина, см
427
Высота, см
257
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х38
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления КТ-9212

Мойка высокого давления KT-9212 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. С КТ-9212 у загрязнений нет шансов! К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Адаптер подсоединяется к разъёму для подающего шланга (подающий шланг в комплект не входит и приобретаются отдельно). В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса. Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для включения устройства поверните переключатель по часовой стрелке до упора, для выключения — против часовой стрелки до упора. Чтобы включить подачу воды, нажмите и удерживайте курок на моющем пистолете. Вода подаётся, пока вы удерживаете его. Система полной остановки выключает двигатель при отпускании курка подачи воды, что экономит энергию и увеличивает cрок службы помпы. На корпусе есть ручка для переноски устройства. Для удобства хранения на корпусе предусмотрен держатель насадок и моющего пистолета, а также держатели высоконапорного шланга и шнура питания. Чтобы предотвратить случайное нажатие на курок подачи воды, на моющем пистолете предусмотрен блокиратор. Для блокировки курка подачи воды опустите блокиратор до упора. Чтобы разблокировать курок подачи воды, поднимите блокиратор в сторону курка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления КТ-9212




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
90
Производительность
21000
Подогрев воды
да
Ширина, см
427
Высота, см
257
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления KT-9212 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. С КТ-9212 у загрязнений нет шансов! К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Адаптер подсоединяется к разъёму для подающего шланга (подающий шланг в комплект не входит и приобретаются отдельно). В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса. Переключатель служит для включения и выключения прибора. Для включения устройства поверните переключатель по часовой стрелке до упора, для выключения — против часовой стрелки до упора. Чтобы включить подачу воды, нажмите и удерживайте курок на моющем пистолете. Вода подаётся, пока вы удерживаете его. Система полной остановки выключает двигатель при отпускании курка подачи воды, что экономит энергию и увеличивает cрок службы помпы. На корпусе есть ручка для переноски устройства. Для удобства хранения на корпусе предусмотрен держатель насадок и моющего пистолета, а также держатели высоконапорного шланга и шнура питания. Чтобы предотвратить случайное нажатие на курок подачи воды, на моющем пистолете предусмотрен блокиратор. Для блокировки курка подачи воды опустите блокиратор до упора. Чтобы разблокировать курок подачи воды, поднимите блокиратор в сторону курка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Мойка высокого давления КТ-9212 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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