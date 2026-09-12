Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка
Post Traumatic — дебютный студийный альбом американского вокалиста, клавишника и гитариста Майка Шиноды из Linkin Park, выпущенный первоначально в 2018 году. Deluxe переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Post Traumatic — глубоко личный сольный альбом Майка Шиноды, записанный через несколько месяцев после кончины вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. Песни, посвященные переживаниям Шиноды, близки каждому благодаря их честности и теплоте. «Если люди прошли через что-то подобное, я надеюсь, что они почувствуют себя менее одинокими», — говорит он. Первоначально выпущенный в июне 2018 года, альбом из 16 треков включал в себя 3 песни с EP Post Traumatic, выпущенного ранее, а также синглы Crossing A Line и Make It Up As I Go. В это роскошное виниловое переиздание Post Traumatic с 18 треками входят две бонус-песни: Prove You Wrong и What The Words Meant, треки, которые изначально были выпущены ограниченным тиражом на 10-дюймовом сингле
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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