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Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка

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Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка - фото 1
Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка - фото 2
Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Shinoda
Альбом (сингл)
POST TRAUMATIC
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676358
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624850700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Shinoda
Альбом (сингл)
POST TRAUMATIC
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Place to Start, Over Again, I Fall, Nothing Makes Sense Anymore, About You, Brooding, Promises I Can T Keep, Crossing a Line, Hold It Together, Ghosts, I Go, Lift off, I.o.u., Running from My Shadow, World S on Fire, Can T Hear You Now, Prove You Wrong, What the Words Meant
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Shinoda - Post Traumatic (coloured) 0093624850700 виниловая пластинка

Post Traumatic — дебютный студийный альбом американского вокалиста, клавишника и гитариста Майка Шиноды из Linkin Park, выпущенный первоначально в 2018 году. Deluxe переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Post Traumatic — глубоко личный сольный альбом Майка Шиноды, записанный через несколько месяцев после кончины вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. Песни, посвященные переживаниям Шиноды, близки каждому благодаря их честности и теплоте. «Если люди прошли через что-то подобное, я надеюсь, что они почувствуют себя менее одинокими», — говорит он. Первоначально выпущенный в июне 2018 года, альбом из 16 треков включал в себя 3 песни с EP Post Traumatic, выпущенного ранее, а также синглы Crossing A Line и Make It Up As I Go. В это роскошное виниловое переиздание Post Traumatic с 18 треками входят две бонус-песни: Prove You Wrong и What The Words Meant, треки, которые изначально были выпущены ограниченным тиражом на 10-дюймовом сингле



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624850700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Shinoda
Альбом (сингл)
POST TRAUMATIC
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Place to Start, Over Again, I Fall, Nothing Makes Sense Anymore, About You, Brooding, Promises I Can T Keep, Crossing a Line, Hold It Together, Ghosts, I Go, Lift off, I.o.u., Running from My Shadow, World S on Fire, Can T Hear You Now, Prove You Wrong, What the Words Meant
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Post Traumatic — дебютный студийный альбом американского вокалиста, клавишника и гитариста Майка Шиноды из Linkin Park, выпущенный первоначально в 2018 году. Deluxe переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Post Traumatic — глубоко личный сольный альбом Майка Шиноды, записанный через несколько месяцев после кончины вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. Песни, посвященные переживаниям Шиноды, близки каждому благодаря их честности и теплоте. «Если люди прошли через что-то подобное, я надеюсь, что они почувствуют себя менее одинокими», — говорит он. Первоначально выпущенный в июне 2018 года, альбом из 16 треков включал в себя 3 песни с EP Post Traumatic, выпущенного ранее, а также синглы Crossing A Line и Make It Up As I Go. В это роскошное виниловое переиздание Post Traumatic с 18 треками входят две бонус-песни: Prove You Wrong и What The Words Meant, треки, которые изначально были выпущены ограниченным тиражом на 10-дюймовом сингле


Теги товара: Limited Edition
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